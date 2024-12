Lazio, Baroni: “Nessun rammarico. Abbiamo messo in grande difficoltà l’Atalanta”

Marco Baroni, allenatore della Lazio, a Sky Sport dopo il pareggio ottenuto contro l’Atalanta. “Ho detto negli spogliatoi che sono orgoglioso, affrontavamo un avversario grande e importante. Ho già speso tante parole. Il valore è fatto davanti un avversario complicato. Nessun rammarico, bisogna stare lì dentro. Dobbiamo crescere nella personalità e nella gestione di queste partite. Questa squadra si spende e dà tutto, tira fuori tutto quello che ha anche nei momenti di difficoltà. Siamo anche un po’ in difficoltà di organico, il valore di questi ragazzi c’è ancora di più. Sono felici di come nelle difficoltà hanno tirato fuori una partita dal punto di vista tecnico di personalità. Peccato, sono partite che puoi portare a casa. Mi interessa sempre l’aspetto prestativo, quello su cui dobbiamo crescere. Queste partite ci aiutano a crescere di livello”.

Atalanta? “Loro sono molto bravi. Sappiamo che l’Atalanta ha la capacità di portare pressione frontale. Abbiamo cercato di creare molta mobilità. Questa squadra lo fa perché si allena per fare questo. Abbiamo messo in grande difficoltà l’Atalanta. Dele-Bashiru? So benissimo che ci darà una mano importante, sta crescendo ed è un giocatore con una gamba importante. Nel secondo tempo occorre avere più qualità nel palleggio, forse c’è mancato quello lì. Sono contento, anche se mi sarebbe piaciuto portarla in fondo”.