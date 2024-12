Retroscena Hamilton-Mercedes: è successo tutto prima del passaggio alla Ferrari

Da un lato la Mercedes, dall’altro Lewis Hamiton: dopo anni le due parti si sono divise e ora è spuntato un nuovo retroscena.

Per vedere (finalmente) Lewis Hamilton come nuovo pilota della Ferrari manca ormai veramente poco. Il pluricampione di Formula 1 ha ormai firmato il contratto con la sua nuova scuderia da mesi, ma ha prima concluso il suo ultimo anno in Mercedes con cui ha vinto tantissimo. Ecco che proprio su quest’ultima è saltato fuori un retroscena inaspettato.

La Ferrari e Charles Leclerc si stanno preparando per accogliere a braccia aperte il pilota britannico. Dal canto suo, Hamilton approderà in una scuderia che spesso ha sognato di raggiungere. A Maranello molto presto il quadro sarà completato. D’altronde, il passaggio alla Ferrari arriva anche in un momento potenzialmente perfetto per Hamilton visto che l’ultima stagione in Mercedes non è andata propriamente secondo le aspettative e c’è grande voglia di volersi rilanciare.

Hamilton-Mercedes, spunta il retroscena: ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo pilota della Ferrari

Dopo le 24 gare del Mondiale che sono state disputate, Andrew Shovlin, direttore tecnico di Mercedes, ha dichiarato: “La macchina di Hamilton non è stata abbastanza veloce e questo è stato l’aspetto che abbiamo cercato di risolvere. La vettura non è stata facile da portare in una finestra di bilanciamento e, soprattutto una volta raggiunta, mantenerla è stata una sfida”. Ma non è finita qui, perché poi sono stati rivelati anche quelli che sono stati i problemi tecnici avuti nel corso del Mondiale 2024.

Shovlin ha infatti anche aggiunto: “Al di là di tutto questo, credo che Lewis abbia faticato sul singolo giro. Il suo ritmo di gara è stato presente per tutto il weekend. Ma con una griglia di partenza ravvicinata, spesso si parte qualche posizione dietro al proprio compagno di squadra e poi si viene bloccati e non si riesce a dimostrare quello che si può fare”.

“Voglio dire, non proprio nello stile o nell’approccio, perché Lewis è abbastanza saggio da sapere che se qualcosa funziona per George, può adattare la sua guida per andare in quella direzione. La lettura del ritmo di gara di Lewis è stata comunque molto buona. A Las Vegas ha dimostrato che se ha una macchina che funziona come vuole lui, può lottare per tornare in testa. E abbiamo visto il vecchio Lewis”. Il vecchio Lewis che ora è chiamato a scrivere la storia della Ferrari con Charles Leclerc.