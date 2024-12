Danilo Gallinari torna in Italia? È corsa a due: ecco i possibili scenari tra suggestione e realtà

Gallinari pronto ad un ritorno in Italia? Arrivano alcune importanti news sul suo futuro tra sogno e realtà.

Dopo una vita passata in NBA, Danilo Gallinari potrebbe far ritorno in patria facendo, così, riaccendere i fari sulla LBA in maniera più insistente. Il cestista italiano, in un 2024 in cui ha vissuto più esperienze, è in questo momento svincolato e, per questa ragione, alcune società avrebbero espresso tutto il loro interesse nei confronti del 36enne. Arrivato in America nel 2008 dall’Olimpia Milano, Gallinari ha dimostrato immediatamente di saperci stare davvero in una realtà come quella dell’NBA.

L’ala grande in questi anni si è consacrato ormai come un vero e proprio veterano e la sua esperienza anche in Nazionale ormai ne è la dimostrazione più lampante: ben 2 partecipazioni ai campionati europei (2011-2015), una al campionato mondiale (2019) ed un’altra ai Giochi Olimpici di Tokyo (2020). Il nome del cestista, in questo momento in chiave mercato, è tornato di moda ed in Italia sono due i club che potrebbero seriamente farci più di un pensierino.

Gallinari in Italia? Olimpia Milano e Trapani Shark in pole: la situazione

Secondo quanto riportato da “Repubblica”, infatti, pare che Gallinari potrebbe essere conteso in Italia da soltanto due squadre: una forte della propria storia, l’altra in rampa di lancio. L’Olimpia Milano è stata la realtà in cui Gallinari si è consacrato come un vero e proprio talento ed ha potuto fare il salto di qualità che gli ha permesso di approdare in NBA. Tornare dove tutto ha preso forma, sarebbe davvero la chiusura di un cerchio perfetto ed è un pensiero concreto che Gallinari ha dichiarato in passato di voler prendere davvero in considerazione.

La squadra in rampa di lancio, invece, è il Trapani che dopo aver ottenuto la promozione nella massima serie ha avviato un progetto ambizioso e non ha assolutamente voglia di fermarsi. A seguito di diversi acquisti di spessore e della forte volontà da parte dei vertici della società di voler portare in alto la squadra siciliana, ecco che è spuntata l’ipotesi Gallinari.

Una sistemazione che potrebbe seriamente stuzzicare l’ambizione dello stesso Gallinari. I siciliani occupano il quarto posto e Valerio Antonini, presidente della Trapani Shark, ha annunciato che ha voglia di rinforzare maggiormente la squadra con un colpo ad effetto che si terrà presumibilmente intorno alla fine del mercato NBA a febbraio. La suggestione Gallinari rimani preponderante nonostante la volontà del cestista di voler rimanere ancora in America per gustarsi un’ultima esperienza su palcoscenici di un certo livello. Intanto, sognare non è di certo un divieto e Trapani spera fortemente nell’ipotesi Danilo Gallinari che potrebbe davvero rimescolare le carte in gioco in LBA.