Golden State Warriors, spaventati da Stephen Curry, scatenati sul mercato: in arrivo il top player

I Golden State Warriors vorrebbero vincere un nuovo titolo ma sanno che senza una star che affianca Stephen Curry potrebbe essere molto difficile: ecco quello che c’è da sapere.

Ci sono diverse squadre nell’NBA che possono vantare dei tifosi appassionati e accaniti. Una di queste è senza ombra di dubbio quella di San Francisco, Oakland per la precisione: i Golden State Warriors.

Per molto tempo, i Warriors hanno dominato in NBA grazie all’astro di Stephen Curry, il miglior tiratore da tre punti nella storia del gioco. La franchigia ha creato una dinastia affiancando a Curry talenti del calibro di Draymond Green, Klay Thompson e Kevin Durant.

Tuttavia, ora per i Warriors le cose sono cambiate: Thompson si è accasato a Dallas e Durant cerca l’ultimo squillo in carriera con i Phoenix Suns. Draymond Green ha dimostrato di avere un carattere irascibile e Curry sente il peso degli anni.

Ecco perché ci vuole una rivoluzione sul mercato per assicurare una possibilità di vittoria agli Warriors. Quale potrebbe essere il pezzo del puzzle che manca alla squadra di Steve Kerr? Ecco quella che potrebbe essere la risposta.

Golden State Warriors: chi è arrivato in squadra?

Il top player che i tifosi della franchigia aspettavano è finalmente arrivato: i Warriors hanno acquisito Dennis Schroeder in una trade con i Brooklyn Nets. Il play tedesco è arrivato alla baia di San Francisco dopo un inizio di stagione decisamente convincente sulla East Coast. A quanto pare, Schroeder sarà titolare nel quintetto iniziale di GSW: darà la possibilità a Curry di diventare una minaccia off-ball, fornendogli assist e giocate.

Inoltre, si tratta di un colpaccio per il Front Office degli Warriors: Schroeder è arrivato in cambio di poco o nulla. Infatti, ai Nets è andato De’Anthony Melton, fuori tutta la stagione per infortunio e tre seconde scelte future.

Chi potrebbe abbandonare la squadra?

Se da una parte Schroeder è arrivato nella franchigia di San Francisco e avrà forse la sua ultima opportunità di vincere l’anello, dall’altra ci sono alcuni giocatori che potrebbero lasciare la squadra. In particolare, sembra che possa abbandonare i Golden State Warriors il giovane Jonathan Kuminga. L’ala sta giocando bene ma potrebbe essere impiegato in una trade più grande.

E su chi si punterebbe in casa Golden State? Ebbene, la dirigenza starebbe pensando a Jimmy Butler, All-Star in forza ai Miami Heat. Butler è in scadenza di contratto con gli Heat e starebbe cercando una nuova sistemazione. Tuttavia, chissà se lo scambio possa concretizzarsi e Stephen Curry riesca ad avere una nuova possibilità per consacrarsi ulteriormente nell’Olimpo del Basket.