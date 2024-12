Il Toro di Vanoli riprende l’Udinese: 2-2, Adams e Ricci firmano la rimonta

Al Bluenergy Stadium Udinese e Torino si dividono la posta in palio: ne esce un 2-2 condito da errori, gol e scatti d’orgoglio, con l’esordio di Alexis Sanchez nel suo stadio, salutato da cori e lunghi applausi.

Con Kristensen e Runjaic fuori uso a causa di un virus – in panchina c’era il vice Malecki, poi nella ripresa rientra lui stesso – l’Udinese si è portata in vantaggio nel primo tempo con il gol di Isaak Touré, sugli sviluppi di un calcio d’angolo sfruttando la deviazione di Bijol. Il Torino non produce molto nella prima frazione di gioco, a parte un tentativo di Ricci.

Nella ripresa ecco subito il raddoppio bianconero con Lorenzo Lucca, che sfrutta un altro corner battuto alla perfezione da Thauvin svettando di testa e facendo 2-0. I granata però si scuotono e dopo pochi minuti accorciano il risultato con Che Adams: in una mischia sugli sviluppi di un corner, l’attaccante prima trova la respinta di Sava, per poi ribadire in rete la ribattuta. Al 64′ ecco il pari degli ospiti: cross di Lazaro, Ehizibue allontana, Adams raccoglie il pallone e serve Ricci che batte Sava. Spazio poi nel finale anche per le emozioni legate alla prima di Sanchez a Udine, con il pubblico di casa che omaggia il suo ritorno a casa dopo mesi di assenza per infortunio dalla firma con i friulani.