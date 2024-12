Roma, stasera test importante a San Siro contro il Milan. La probabile formazione dei giallorossi

Questa sera la Roma sarà impegnata nel big match di San Siro contro il Milan. La formazione di Claudio Ranieri è attesa da un test importante, sia per una classifica complicata, sia per un entusiasmo che ancora manca.

Per quel che riguarda le scelte da parte dell’allenatore giallorosso, la Roma potrebbe scendere in campo con un 3-5-2 con Svilar tra i pali, reparto arretrato formato invece da Mancini, Hummels e Ndicka. Sugli esterni dovrebbero agire Saelemaekers e Angelino, in mezzo Kone, Paredes e Pisilli, con il tandem d’attacco che dovrebbe essere formato da Dybala e Dovbyk.

Milan-Roma, la possibile formazione dei giallorossi

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk