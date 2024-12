Como-Lecce, le ultime: Fabregas s’affida a Belotti, Giampaolo conferma Tete Morente

Pesano e non poco i punti per la sfida di questa sera del Sinigaglia tra Como e Lecce. In chiave formazioni Fabregas si affiderà nuovamente a Belotti nelle vesti di riferimento avanzato, alle cui spalle agiranno Fadera e Nico Paz, con Strefezza.

In casa salentina si prevede la conferma del consueto 4-3-3 di marca Giampaolo: Tete Morente confermato esterno offensivo, il riferimento centrale è Krstovic, con Pierotti pronto a lottare sulla corsia destra. In regia Pierret con Rafia e Coulibaly mezzali.

COMO (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Alberto Moreno; Sergi Roberto, Da Cunha; Fadera, Nico Paz, Strefezza; Belotti. All. Fabregas

LECCE (4-3-3): Falcone; Dorgu, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Rafia; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo