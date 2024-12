Hamilton in rosso, la Ferrari ha deciso: salta tutto

Decisione a sorpresa per la scuderia di Maranello riguardo l’approdo del pilota britannico: Vasseur è stato chiaro

Non si parla d’altro. Il mondo della Formula 1 è in fermento in attesa del debutto di Lewis Hamilton in Ferrari. Dopo l’annuncio all’inizio del 2024, ora è il momento di passare all’azione: il pilota inglese ad inizio gennaio inizierà a conoscere Maranello, entrando nelle stanze della rossa e prendendo confidenza con quella che sarà la sua casa per almeno due stagioni.

C’è da prendere confidenza con nuove procedure, conoscere gli uomini che lo accompagneranno in questa emozionante avventura. Il cronoprogramma è chiaro: dopo i primi giorni di lavoro, Hamilton scenderà in pista con una Ferrari di qualche anno fa a Fiorano. A Febbraio poi ci sarà la presentazione della nuova rossa 2025: il 18 appuntamento per tutti i 10 team in un evento a Londra dove saranno svelate le nuove livree, quindi il giorno successivo ecco la presentazione della Ferrari che poi farà lo shakedown sulla pista di casa. Infine, dal 26 al 28 febbraio test in Bahrain e il 16 marzo il primo gran premio.

La curiosità è tanta, ma la Ferrari non si fa condizionare da questo e anzi da Maranello hanno fatto trapelare una decisione drastica: non se ne farà più niente.

Ferrari, Vasseur dice no a Hamilton: niente presentazione

La scelta da parte di Frederic Vasseur è netta e non ammette discussioni. Il team principal della Ferrari non vuole prendere tempo in chiacchiere, ma pensare unicamente al lavoro che c’è da fare per riportare la rossa a vincere un mondiale che ormai manca da troppo tempo.

Così, nel corso dell’intervista al ‘Corriere dello Sport’, il francese ha escluso una presentazione in grande stile per Lewis Hamilton: “Siamo concentrati sullo sviluppo e sulla performance – le sue dichiarazioni –, non sullo show“. Nessun grande evento dedicato al pilota britannico, nessuna conferenza stampa personalizzata per uno dei personaggi più iconici della Formula 1 moderna.

Il segnale che vuole mandare la scuderia italiana è quello di badare unicamente ai fatti e lasciare le parole agli altri. Hamilton, come Leclerc, inizieranno il 2025 con un obiettivo chiaro: provare a vincere il Mondiale. Per riuscirci avranno bisogno di una monoposto competitiva e in grado di tenere il passo della rivali, come accaduto nella seconda parte della scorsa stagione. Per show e grandi eventi ci sarà tempo, magari a fine stagione per celebrare a dovere un titolo atteso oltre 16 anni. Troppi per lasciare spazio ancora alle parole.