Milan, comunicato l’esonero a Fonseca: Conceicao in giornata a Milano

Tutto confermato, rispetto alle anticipazioni che abbiamo rivelato in esclusiva ancora prima del calcio d’inizio della sfida tra Milan e Roma.

Paulo Fonseca smette di essere l’allenatore del Milan, ed al suo posto la società rossonera ha scelto di puntare su Sergio Conceicao. Un indirizzo chiaro, provocato da una accesa discussione nella mattinata di domenica con la dirigenza rossonera, e divenuto realtà al termine dell’ennesima prestazione opaca offerta a San Siro contro la Roma.

Dopo le interviste di rito si è tenuto l’ennesimo summit che ha coinvolto l’ormai ex allenatore del Milan ed i membri dello staff decisionale dei milanesi, che hanno comunicato allo stesso Fonseca la fine della sua esperienza sulla panchina rossonera.

Già nelle prossime ore è atteso l’arrivo a Milano di Sergio Conceicao, con il quale è stato già reperito un accordo totale sulla base di 6 mesi di contratto con opzione di rinnovo al termine della stagione in corso.

Il Milan ha voltato pagina, e si presenterà in Supercoppa con un nuovo allenatore.