Milan, le prime parole di Conceiçao: “Orgoglioso di essere qui. Supercoppa? Poco tempo, ma nessun alibi”

In vista della conferenza stampa ufficiale prevista per domani alle 12, Sergio Conceiçao, il nuovo allenatore del Milan, ha condiviso le sue prime dichiarazioni subito dopo il suo primo allenamento con la squadra. Le parole del tecnico portoghese sono state trasmesse attraverso i canali ufficiali del club, offrendo un’anticipazione su quello che sarà il suo approccio e la sua visione per la nuova avventura in rossonero.

Sull’emozione di allenare il Milan e il lavoro da fare:

“Sono orgoglioso di questa avventura, ma l’emozione deve essere momentanea perché c’è tanto lavoro da fare. Serve cuore caldo e testa fresca per dare il massimo e vincere le partite. Questo è l’obiettivo. Rappresentiamo un grandissimo club a livello mondiale, ed essere all’altezza di questa maglia è una responsabilità enorme che dobbiamo onorare“.

Sulla Supercoppa:

“Non abbiamo molto tempo a disposizione, ma questo non deve essere una scusa. Con il tempo che ho, devo fare in modo che i giocatori comprendano esattamente cosa devono fare, prima a livello individuale e poi collettivo. Solo così possiamo diventare una squadra forte. Non esistono scorciatoie: il lavoro è l’unica via. Con una mentalità vincente, organizzazione e la qualità che questa rosa ha, possiamo raggiungere grandi risultati“.

Il messaggio ai tifosi del Milan:

“Le parole contano poco, sono i fatti e i risultati che parlano. Dietro ogni successo deve esserci un lavoro enorme, non solo da parte dei giocatori, ma di ogni membro dello staff. Quello che posso promettere ai tifosi è il massimo impegno: lavoreremo duramente per onorare questa maglia e renderli orgogliosi”.