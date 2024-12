Serie A, Como-Lecce: le formazioni ufficiali

La sfida delle 18:30 al Sinigaglia tra Como e Lecce è un incrocio cruciale per entrambe le squadre, con punti pesanti in palio. Per i padroni di casa, il tecnico Fabregas torna a scegliere Cutrone al centro dell’attacco con il supporto di Fadera e Nico Paz alle sue spalle, e Strefezza pronto a dare il suo contributo offensivo. Dall’altra parte, il Lecce di Giampaolo si schiererà con il solito 4-3-3, con Tete Morente confermato come esterno offensivo. Il centravanti sarà Krstovic, con Pierotti pronto a scendere sulla corsia destra per dare manforte in attacco. In mezzo al campo, Pierret sarà il regista, con Rafia e Coulibaly nelle vesti di mezzali, pronte a supportare la manovra offensiva e a lottare per il controllo del centrocampo. Una partita dal sapore decisivo, che promette emozioni e grande intensità.

Le scelte ufficiali di Fabregas e Giampaolo

COMO (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Moreno; Da Cunha, Roberto; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Cesc Fabregas

LECCE (4-3-3): Falcone; Dorgu, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Rafia; Pierotti, Krstovic, Morente. Allenatore: Marco Giampaolo