Atalanta, il 2024 è stato un anno da Dea

Un anno da Dea, il 2024 dell’Atalanta si può riassumere semplicemente così. Gli ultimi 24 mesi dell’Atalanta sono stati infatti praticamente perfetti. L’Atalanta è infatti tornata a giocare la Champions League, ha vinto l’ultima edizione dell’Europa League, detronizzando gli “imbattibili” del Leverkusen ed è ora momentaneamente prima in Serie A. Un anno da rivivere e ricordare che resterà per sempre impresso nella memoria di tutti i tifosi Atalantini ma non solo. Un anno da Dea.

Atalanta, la rincorsa in campionato: delusione Coppa Italia

Dopo aver chiuso al 5^ posto la stagione 2022-23, e aver iniziato sottotono quella 2023-24, l’Atalanta ribalta tutto nel girone di ritorno chiudendo il campionato a 69 punti. Quarto posto a -2 dalla Juventus e +1 sul Bologna 5^. Risultato straordinario che permette ai ragazzi di Gasperini di tornare a giocare la Champions League. Risultato straordinario frutto di 21 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte. 72 i gol fatti 42 quelli subiti per una differenza reti di +30, inferiore solo a quella dell’Inter Campione d’Italia. Un’Atalanta trascinata dal trio delle meraviglie formato da Scamacca, Lookman e Koopmeiners. 35 gol in 3. 12 a testa l’italiano e l’olandese, 11 per il nigeriano. Una Dea che diverte e regala spettacolo e che al termine di una maratona straordinaria può festeggiare il ritorno in Champions League. Una stagione quasi perfetta quella italiana della Dea che prima di festeggiare il successo europeo si deve arrendere alla Juventus di Max Allegri e Dusan Vlahovic in finale di Coppa Italia, vinta 1-0 dai bianconeri.

L’Europa League diventa realtà

Se il ritorno in Champions League è stato un risultato straordinario, la vittoria dell’Europa League è storica. La Dea ha sorpreso tutti eliminando squadroni come il Liverpool, indimenticabile lo 0-3 di Anfield, e imponendosi in finale sempre 3-0 contro il Bayer Leverkusen, alla prima sconfitta stagionale. I ragazzi di Gasperini hanno saputo fare qualcosa di straordinario con Ademola Lookman, tripletta in finale, uomo copertina di un successo incredibile e che resterà per sempre nella storia dell’Atalanta. Dopo aver chiuso il girone al primo posto, davanti a Sporting, Sturm Graz e Rakow, la Dea si trova ad affrontare negli ottavi nuovamente i portoghesi, eliminati con un pari a Lisbona e una vittoria 2-1 di misura in casa. Successo che prende poi forma nei quarti, lo 0-3 di Anfield rende consapevoli i ragazzi del Gasp che al ritorno perdono di misura per 0-1. In semifinale è ancora pareggio in trasferta, sempre 1-1, come a Lisbona, contro il Marsiglia. Il ritorno vede però la Dea imporsi per 3-0 al Gewiss. 3-0 che è poi anche il risultato della finale. Tripletta di Lookman e prima storica Europa League in bacheca per la Dea con Gasperini al primo trofeo in carriera.

2024/2025, estate turbolenta: risposta da società top

Dopo il successo in Europa l’Atalanta sogna ora legittimamente in grande. L’estate 2024 è stata però complicata per la Dea tra i casi Koopmeiners e Lookman, risolti poi diversamente con l’addio dell’olandese e con il nigeriano ancorato a Bergamo, e il grave infortunio di Scamacca. La rottura del crociato di Scamacca ha però permesso di dimostrare ancora alla Dea di essere una società top con la famiglia Percassi velocissima ad intervenire sul mercato, assicurando a Gasperini Retegui, arrivato dal Genoa e ora capocannoniere del campionato. Un’Atalanta che dopo una partenza lenta 3 sconfitte nelle prime 5 è ora padrona del campionato. Prima a 41 punti alla pari del Napoli, 11 vittorie consecutive interrotte solo dal pari 1-1 dell’Olimpico contro la Lazio che ha chiuso il 2024. Una Dea pronta ora ad affrontare la Supercoppa a Riyad ed una sfida contro l’Inter sempre ostica e complicata. Il percorso in Champions è stato poi fino ad ora ottimo con la Dea ko in Europa solo contro il Real Madrid e con ancora qualche speranza di qualificarsi direttamente agli ottavi. Con la Dea che al netto dell’Europa proverà in tutti i modi a coronare il sogno Scudetto….

Carlo Pozzoli