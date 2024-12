Ciclismo, 7 volte campione del mondo e una fame da esordiente: il ritratto del campione olandese

Ci sono campioni sempre a caccia di una nuova vittoria: ecco le ultime novità di un grande ciclista olandese.

Alzi la mano chi ha visto un campione mollare prima di una grande sfida. Probabilmente tutti ricordano i grandi della storia dello sport per la loro tenacia e la loro irrefrenabile voglia di vincere.

Ci sono sport poi, dove i grandi talenti riescono a esaltarsi sempre di più, arrivando a compiere opere epiche, che verranno ricordate negli annali della storia della loro disciplina.

È proprio questo quello che accade nelle varie specialità del ciclismo. I ciclisti spesso devono battere gli avversari e le condizioni meteorologiche avverse che rendono le loro gare quasi impossibili da affrontare.

In ogni modo, devono arrivare al traguardo. Proprio come un campione del mondo che ora punta all’ennesimo titolo prestigioso. Ecco di chi si tratta e cosa vuole vincere.

Ciclismo, chi è il campione che vuole vincere ancora

Si tratta di un nome noto tra gli appassionati di ciclismo: Mathieu van der Poel. L’olandese è impegnato nelle prove di ciclocross e si sta preparando proprio in queste settimane per arrivare in forma ottimale il 2 febbraio a Lievin, in Francia. Perché quest’appuntamento per lui è estremamente importante? Perché si gioca il titolo mondiale nel mondo del cross. Se Van der Poel dovesse trionfare, arriverebbe a sette titoli mondiali, eguagliando una leggenda di questa disciplina, Eric De Vlaeminck.

Quali sono state le parole dell’olandese sul suo obiettivo? Ebbene, Van der Poel ha reso chiare le sue intenzioni: “Questa caccia per me è una fonte di ispirazione importante ed è diventata una forza trainante nel plasmare il mio impegno per la stagione di ciclocross di quest’inverno”. Insomma, il 29enne vuole entrare nella storia del ciclismo e ha già dimostrato in passato di avere tutte le carte in tavola per farlo.

Un rivale che potrebbe non ostacolarlo

Van der Poel rimane comunque il principale indiziato per vincere il Mondiale di Cross. Tuttavia, i favori del pronostico sono dalla sua parte anche perché c’è un suo grande rivale che ha deciso di non partecipare alla competizione quest’anno. Si tratta del belga Wout van Aert. Proprio così, quest’ultimo affronterà per 4 volte Mathieu quest’inverno ma gli darà campo libero al Mondiale.

Per quanto riguarda il mondo del ciclismo su strada professionistico, Van der Poel è impegnato con il suo team, l’Alpecin-Deceuninck e sembra avere due grandi obiettivi in mente: le classiche e il Mondiale. Chissà se riuscirà a raggiungere almeno uno dei due in un mondo fatto sempre più da “cannibali” come Tadej Pogacar.