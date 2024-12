Esclusiva Si, la Fiorentina ha il sì di Pablo Marí. Kayode, scatto Brentford

Dopo una prima parte ottima di stagione, in casa Fiorentina, si lavora ora per rinforzare la rosa in vista del girone di ritorno. Tra entrate e uscite il mercato viola è molto movimentato soprattutto nel reparto difensivo. Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, la Fiorentina sarebbe vicina all’acquisto di Pablo Mari dal Monza, in sostituzione di Martinez Quarta. Attenzione poi alla situazione di Kayode.

Fiorentina, ecco la news

Questa la news del nostro Alfredo Pedullà: “La Fiorentina sta perfezionando l’operazione Martinez Quarta con il River Plate dopo la fase di stallo dello scorso weekend. Ma nel frattempo sta lavorando per il sostituto, la novità consiste nel fatto che il club viola ha raggiunto un accordo con Pablo Marí, classe 1993, che ha il contratto in scadenza con il Monza. Adesso si aspetta il ritorno di Galliani dalle vacanze per perfezionare l’operazione. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di due club con forza su Kayode, entrambi della Premier: il Brentford ha fatto un ulteriore scatto nei riguardi del Brighton. Per sostituirlo confermato il gradimento nei riguardi di Coulibaly del Parma“.