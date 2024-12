Rivelazione Kalinskaya: la verità su Sinner e Miami

La tennista russa è tornata a parlare di quanto accaduto a Miami durante le sue vacanze ormai finite: c’entra anche il numero 1 al mondo

Silenzi su silenzi, rotti soltanto dai gossip, veri o presunti che siano. Anna Kalinskaya e Jannik Sinner hanno deciso di far calare un velo sulla loro relazione.

Esiste ancora oppure no? Soltanto i diretti interessati sanno qual è la risposta a questa domanda visto che in pubblico i due campioni del tennis hanno deciso di non parlarne. Hanno scelto la riservatezza e non è una decisione che sorprende considerati i protagonisti di questa vicenda che ha attirato la curiosità degli appassionati.

Non poteva essere altrimenti visto che si parla del numero 1 al mondo del tennis maschile e di una delle migliori tennisti nel circuito femminile. Sinner fa parlare di sé qualunque cosa faccia, figurarsi se c’è di mezzo il gossip, argomento che attira sempre la curiosità (e in alcuni casi la morbosità) dei tifosi e non solo. L’ultima apparizione pubblica insieme risale all’autunno, poi la Kalinskaya non è apparsa più al fianco del tennista italiano.

La Kalinskaya rivela cosa ha fatto a Miami

A tenere banco per settimane sono state le vacanze della tennista russa, tra Mosca e Miami. Ed è proprio negli Usa che qualche indiscrezione racconta di un incontro tra i due per il compleanno della Kalinskaya (il 2 dicembre).

Una cena romantica mai confermata dai diretti interessati, ma che a lungo ha fatto parlare. Ora che le vacanze sono finite e che l’attività è ripresa (Sinner tornerà in campo a gennaio), la Kalinskaya ha deciso di parlare e rivelare quel che è accaduto a Miami.

Dopo aver vinto all’esordio in doppio con Priscilla Hon al torneo di Brisbane (6-4, 6-2 contro Giuliana Olmos e Miyu Kato), la russa ha raccontato quel che è successo durante la pre-stagione, soffermandosi anche sulle settimane trascorse a Miami: “Ho vissuto lì con il mio team, trascorrendo molto tempo sul campo – le sue dichiarazioni –. Sono stata anche con famiglia e amici: ho trascorso bei momenti, normale routine“.

E Sinner? Neanche a dirlo, nessun riferimento, nessun minimo accenno a quello che è stato (o lo è ancora?) il suo fidanzato. L’altoatesino e la tennista russa hanno deciso di tenere fuori dalla loro vita il gossip, lasciando così aumentare ancora di più la curiosità nei loro confronti. Per entrambi però è il tempo di tenere la testa ben concentrata sul campo e provare a ripetere i risultati del 2024.