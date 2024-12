Rivoluzione Formula1, come cambiano le regole per il 2025-2026: arriva l’IA

Una vera e propria rivoluzione per la Formula 1: ecco tutte le nuove regole che ci saranno nel prossimo futuro.

Il Circus della Formula 1 è entusiasmante per diversi motivi. Da una parte ci sono tanti piloti dal talento sconfinato che fanno di tutto pur di vincere su circuiti mozzafiato.

Dall’altra ci sono delle case costruttrici che cercano ogni anno di migliorare i bolidi che scendono in pista. Dall’altra ancora, e questo lato viene spesso sottovalutato, ci sono i giudici di gara che potrebbero decidere l’esito delle corse.

La FIA, attraverso il consiglio automobilistico, ha deciso di rivoluzionare questo mondo, proponendo nuove regole per la stagione 2025/2026.

Ma di cosa si tratta? Quali sono le novità che i fan dovrebbero aspettarsi? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla Formula 1.

Formula 1, le novità per la stagione 2025/2026

La prima novità è davvero innovativa, si tratta di una soluzione pensata per combattere il caldo estremo. Infatti, in condizioni con alte temperature, superiori ai 30,5 gradi centigradi, si potrebbero indossare delle “tute refrigeranti“. I piloti potrebbero usare un “kit di raffreddamento” e avere un peso massimo concesso aumentato di 5 kg. Una soluzione che dovrebbe porre rimedio a situazioni che si sono verificate in passato, in particolare in Qatar, con piloti che furono ridotti allo stremo a causa del caldo e dell’umidità.

Dal 2025 poi, sarà vietato il “mini DRS”, una soluzione tecnica che McLaren aveva implementato e che aveva permesso a Oscar Piastri di vincere il GP di Baku. Infine, spazio anche all’Intelligenza Artificiale. In particolare, questo strumento aiuterà i giudici con quelle che sono le violazioni “standard” come i track limits. Inoltre, potrebbe essere anche utilizzata per riuscire a confrontare episodi successi in gara con quelli successi in passato, offrendo un’analisi oggettiva e chiara.

Il nuovo modello di monoposto

Sembra poi che la FIA si sia consultata direttamente con i team per studiare il concept di monoposto da far gareggiare nel 2026. A quanto pare, si punterà su una maggiore aerodinamicità. LA FIA permetterà che le auto possano sfruttare un’aerodinamicità maggiore grazie a due flap mobili presenti sull’ala anteriore. Nella paratia laterale poi, ci sarà un nuovo deviatore di flusso.

Nella parte posteriore invece, le ali potranno essere composte da tre elementi. Al momento, il regolamento permette che le ali siano soltanto di due elementi. Infine, ci sarà una rivoluzione anche per quanto riguarda il fondo delle auto. Ci saranno sei nuovi deviatori di flusso e un diffusore più lungo.