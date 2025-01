LeBron James esce allo scoperto: la stella NBA svela il suo ritiro

La stella del basket ha parlato del suo futuro nel mondo del basket considerando l’età che avanza e il ritiro che si avvicina

Ci sono sportivi che vanno oltre addirittura al loro stesso sport, diventano icone leggendarie anche per chi ha visto a malapena una decina di minuti delle loro azioni. Uno di questi è sicuramente LeBron James, cestista che ancora oggi a 40 anni ci delizia con il suo talento.

Draftato nel lontano 2003 e scelto come prima scelta dai Cleveland Cavaliers, nel suo anno d’esordio conquista il premio di rookie dell’anno riservato al miglior debuttante nella Lega. Nel 2007 raggiunge le Finals NBA, ma a vincere sono i San Antonio Spurs.

Nel 2009 e 2010, nonostante una regular season dominata, non riescono a raggiungere il titolo anche LeBron conquista per due anni di fila il premio MVP. A quel punto la grande scelta che passerà la storia come “The Decision”: LBJ vola a Miami con Chris Bosh e Dwyane Wade.

Nel 2011 arriva la seconda Finals persa della sua carriera, stavolta con i Dallas Mavericks, ma la storia è vicina: 2012 e 2013 sono gli anni dei due titoli NBA di fila con tanto di premio MVP delle Finals. L’era dei Big Three termina con le Finals perse contro i San Antonio, come capitò nel 2007.

A quel punto rimane una sola cosa da fare: vincere con Cleveland Cavaliers, colore che lo hanno draftato. Nel 2015 si arrende dinanzi a Golden State Warriors, ma il destino ha riservato una vittoria speciale al Re: la storica rimonta da 1-3 nelle Finas del 2016 contro i Warriors con la stoppata iconica e la tripla di Irving.

Dopo due Finals consecutive perse sempre dai GSW, firma nel 2018 ai Lakers dove vince il suo quarto titolo nella bolla di Orlando, anche in quel caso MVP delle Finals. A Los Angeles, almeno fino ad oggi, non arriva la doppietta ma la storia lo attende nel 2023 dove diventa il miglior marcatore di tutti i tempi nella stagione regolare della NBA.

Lebron James: “Potrei andare avanti, ma smetto per questo motivo”

Le primavere passano e l’idea del ritiro si avvicina inevitabilmente per LeBron. The kid from Akron, fresco 40enne il 30 dicembre, ne ha parlato così ai media presenti: “Quando mi ritirerò non sarà perché non sarò più in grado di giocare ad alto livello. A essere onesti, se davvero lo volessi, potrei continuare probabilmente per altri 5-7 anni. Se davvero lo volessi. Ma non è una cosa che voglio fare”.

Sul suo futuro in campo non ha dubbi: “Quello è il piano, mi piacerebbe finire la carriera qui. Sono venuto a Los Angeles per giocare l’ultima parte della mia carriera qui. Ma non sono stupido, conosco il business della pallacanestro. Ma credo che il mio rapporto con questa organizzazione parli da solo e spero di non andare da nessun’altra parte prima che la mia carriera sia finita. Sono assolutamente certo che il gioco mi mancherà quando mi ritirerò, ma non tornerò indietro. Questo non succederà”

Infine uno sguardo al futuro più imminente ovvero le chance di un anello in questa stagione: “In questo momento siamo una buonissima squadra e abbiamo la possibilità di competere con chiunque. Ma siamo al massimo livello? Possiamo vincere il titolo ora come ora? No, non credo. Ma è un bene perché significa che abbiamo ancora tanti margini di miglioramento. Ma non credo che sarà questo a determinare quanto ancora rimarrò in campo, perché non cambierebbe la mia carriera in un senso o nell’altro”.