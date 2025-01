Premier e Champions League, per il Liverpool sarà un 2025 da pigliatutto?

La Premier League e la Champions League edizione 2024/25 hanno un comune denominatore che risponde al nome di Liverpool Football Club. La formazione del Merseyside è nettamente in testa al campionato inglese ed è già qualificato per il turno successivo di Champions League. Un risultato conseguito con un avvio di stagione da assoluta protagonista. In Premier, al di là delle difficoltà, del Manchester City, Salah e compagni sono stati assolutamente entusiasmanti. Arrivando a toccare vette inesplorate anche nell’era Klopp. In Champions League hanno fatto sei vittorie su altrettante gare, dominando in quasi tutte le gare disputate.

Lo slancio di Klopp

Se la stagione 2023/24, l’ultima dell’era Jurgen Klopp si era chiusa con zero titoli, contrariamente a quanto si pensava e si sperava, la stagione 24/25 è partita in maniera ben diversa. Il tecnico tedesco ha lasciato dopo 9 anni e il Liverpool ha scelto Arne Slot. L’allenatore del Feyenoord è stato scelto, forse, anche con il parere positive del tecnico tedesco ex Borussia Dortmund ed è partito di slancio. Uno slancio che, forse, gli ha dato anche il collega tedesco. Sembra poco, pochissimo, ma la tifoseria è sempre stata, dal primo momento dalla parte tecnico olandese grazie anche a Klopp. Jurgen, al suo addio ad Anfield, ha fatto partire lui stesso il coro a favore del suo successore caricando l’ambiente come nessun altro avrebbe saputo fare.

Liverpool pigliatutto?

È chiaro che è difficile prevedere che i Reds saranno effettivamente sempre questi fino a fine stagione. Però questa prima metà di stagione suggerisce un 2025 da sogno. Il Liverpool può essere davvero la squadra pigliatutto. Slot ha a disposizione una rosa lunga con giocatori esperti, giovani e meno giovani. E alcuni tra i migliori giocatori al mondo nei rispettivi ruoli. Motivo per cui la speranza dei tifosi Reds è che tutti i giocatori restino nella condizione attuali. Se così sarà, il Liverpool potrà davvero ambire ad una stagione da dominatore.