Noslin risponde a Delprato: tra Lazio e Parma finisce 1-1

Lazio-Parma: un punto a testa tra i biancocelesti e i gialloblù.
Si ferma all’Olimpico la marcia della Lazio. Dopo tre successi di fila, la squadra di Maurizio Sarri non va oltre l’1-1 contro un Parma passato in vantaggio nella prima frazione di gioco, capace di strappare un punto importante in ottica salvezza nella 31ª giornata di Serie A.
Lazio-Parma: Delprato gela l’Olimpico
Full-Time – Lazio 1-1 Parma
Noslin cancels out Del Prato opener with deflected strike as points shared at the Stadio Olimpico. pic.twitter.com/JD3ayr41vA
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L’avvio di gara premia la formazione allenata da Carlos Cuesta. Gli emiliani, reduci da due sconfitte, entrano in campo con il piglio giusto e passano in vantaggio grazie a Enrico Delprato. Il capitano crociato è il più lesto a risolvere una mischia in area, trafiggendo Motta con i ducali che chiudono la prima frazione di gioco in vantaggio.
La mossa di Sarri e il pari di Noslin
🚩 Live: Lazio 1-1 Parma
⚽️ Goal: Noslin (77′) pic.twitter.com/AbIggWgoLR
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Nella ripresa, la Lazio fatica a trovare varchi. La svolta arriva dalla panchina: Sarri rivoluziona il tridente offensivo cercando freschezza e imprevedibilità. La pressione biancoceleste aumenta e, a quindici minuti dal fischio finale, si concretizza il pareggio. Tijjani Noslin, già a segno all’andata, firma l’1-1 dopo un rapido scambio con Taylor. La sua conclusione, sporcata dalla deviazione decisiva di Circati, mette fuori causa Suzuki.
La situazione in classifica
Nonostante l’assedio finale, il muro gialloblù regge fino al 90esimo. Il verdetto del campo recita un punto a testa che accontenta solo a metà: la Lazio sale così a quota 44 punti, rallentando sensibilmente la rincorsa al settimo posto. Il Parma dal canto suo raggiunge i 35 punti, mettendo un mattoncino importante per blindare la permanenza nel massimo campionato italiano.