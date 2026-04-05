Milan, Bartesaghi: “Allegri allenatore top”. Poi così sul suo ruolo

Alla vigilia di Napoli-Milan, Davide Bartesaghi ha parlato del rapporto con Massimiliano Allegri e di come ha vissuto il percorso in Serie C con il Milan Futuro. Il terzino ha parlato anche del suo ruolo.

Tra le più belle sorprese di questa Serie A e del Milan c’è sicuramente Davide Bartesaghi. Il terzino rossonero dopo una stagione divisa tra Milan Futuro e prima squadra ha preso totalmente confidenza con il massimo campionato, scalzando dal ruolo di titolare Pervis Estupinan, arrivato per sostituire Theo Hernandez. L’esterno rossonero, classe 05′, ha dimostrato di avere gamba e personalità. Sono già 2 i gol nel massimo campionato italiano, la doppietta al Sassuolo. Bartesaghi si è dimostrato duttile giocando anche da braccetto nella difesa a 3. A La Gazzetta dello Sport, il calciatore ha parlato di questo e di tanto altro, soffermandosi anche sul suo tecnico Max Allegri.

Bartesaghi sul tecnico del Milan, Allegri e la sua crescita

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Davide Bartesaghi ha parlato del suo allenatore al Milan, Massimiliano Allegri: “Ad Allegri e ai suoi collaboratori devo tutto. Mi hanno dato sicurezza e aiutato ad adattarmi in più ruoli. Mi piace giocare dove mi utilizzano oggi, da quinto, ruolo a cui dedico tanto lavoro. In futuro mi vedo anche nella difesa a 3: ho capito che la duttilità è un valore aggiunto”.

Sulla crescita difensiva del Milan:”I dati difensivi della scorsa stagione ovviamente non erano buoni e Allegri ci ha chiesto di sistemarli subito, come prima cosa. Ci ha fatto semplice richieste, come alla fine è il calcio: non prendere gol e farlo, come ripete spesso anche lui“.

Sull’esperienza con il Milan Futuro: “E’ stato un percorso importantissimo. Dopo aver giocato in Primavera, tanti ragazzi rischiano di perdersi. Al Milan ho finora avuto più di quanto avrei pensato di chiedere. Sono felice e fortunato“.

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Ancora il terzino

Sul rapporto con Estupinan: “Un bravo giocatore. Gli ho fatto i complimenti dopo il gran gol al derby. Siamo compagni, non avversari. Il gruppo più è sano e più può andare lontano. Il nostro lo è, c’è una grande energia positiva“.

Chi lo aiuta: “Gabbia per primo. Con lui passo davvero molto tempo, facciamo tante cose insieme. In campo anche Maignan, che è il nostro leader. Mi parla tanto Rabiot. Modric si fa seguire più con i fatti che con le parole. Luka non sarà un gran chiacchierone ma la sua sola presenza è d’esempio“.

Sul Napoli: “La gara contro di loro la prepareremo con l’enfasi che merita“.