Juve-Genoa, le ultimissime sulla formazioni. E intanto spunta fuori una voce clamorosa

Riparte la Serie A dopo il disastro dell’Italia nei playoff Mondiali. Domani la Juventus ospiterà il Genoa per continuare la sua corsa Champions Legue.

Riparte la Serie A dopo il disastro dell’Italia nei playoff Mondiali. Domani la Juventus ospiterà il Genoa per continuare la sua corsa Champions Legue. Queste le probabili formazioni delle due squadre. Attenzione intanto, perché il club bianconero sta pensando a un clamoroso nome per l’attacco del prossimo anno.

Juventus-Genoa, le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Boga; Yildiz. Allenatore: Spalletti.

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Martin; Colombo, Vitinha. Allenatore: De Rossi.

Juventus, clamoroso nome per l’attacco

Dove giocherà Lewandowski? Il suo contratto con il Barcellona è a scadenza al prossimo 30 giugno 2026 e si fanno sempre più insistenti i rumor legati ad una sua tappa in Italia, dove è accostato alla Juventus.

Dove giocherà Robert Lewandowski il prossimo anno? Il suo contratto con il Barcellona è a scadenza al prossimo 30 giugno 2026 e si fanno sempre più insistenti i rumor legati ad una sua tappa in Italia, dove è accostato alla Juventus. Fra pochi mesi il centravanti polacco sarà libero di accasarsi dove vuole a parametro zero e intanto, dalla sua Polonia, c’è chi lo spinge in Italia. Si tratta di Zbigniew Boniek, storico giocatore di Juventus, Roma e della Nazionale polacca, che ha rivelato – in una intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport – di avergli consigliato spesso di giocare in Serie A, nel suo passato.

Il consiglio di Boniek a Lewandowski sulla Juventus

Parlando a La Gazzetta dello Sport Zbigniew Boniek, ex giocatore di Juventus, Roma e della Nazionale polacca, ha detto: “Come vedo Lewandowski alla Juventus? Dipende da quello che frulla nella sua testa”.

Poi ha aggiunto: “Se Robert punta a chiudere la carriera in serenità, gli direi di lasciare stare. Se invece vuole vivere altri due anni battagliando ogni domenica per vincere, la Juventus sarebbe una bella sfida e il posto ideale. Del resto glielo dicevo sempre a Lewandowski di venire in Italia”.

Boniek su Lewandowski alla Juventus: le sue parole

Quanti gol farebbe Robert Lewandowski in Italia? L’ex leggenda polacca Boniek risponde, in una intervista a La Gazzetta dello Sport: “Almeno una ventina”.

Poi spiega: “Fisicamente sta ancora molto bene, sembra più giovane della sua età. Parliamo di un professionista esemplare, uno che in carriera non ha avuto grandi infortuni (…) Alla Juventus conta soltanto vincere e la carriera di Robert parla chiaro. Ha alzato trofei ovunque: Lech Poznan, Borussia Dortmund, Bayern, Barcellona. Dove va Lewandowski, si trionfa”.