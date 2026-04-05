Corsa Champions, che show! I calendari a confronto di Como, Juve e Roma

Questo fine settimana torna il campionato con una corsa Champions League sempre più entusiasmante: il Como resta avanti a Juve e Roma, i calendari a confronto.
Questo fine settimana torna il campionato con una corsa Champions League sempre più entusiasmante: il Como resta avanti a Juve e Roma. I bianconeri domani ospitano il Genoa, i giallorossi a casa dell’Inter mentre il Como lunedì va a Udine. Ecco i calendari a confronto.
Il calendario del Como
6 aprile ore 15.00: Udinese-Como
11/12 aprile: Como-Inter
18/19: Sassuolo-Como
21 aprile ore 21: Inter-Como (Coppa Italia)
25/26 aprile: Genoa-Como
2/3 maggio: Como-Napoli
9/10 maggio: Verona-Como
13 maggio: eventuale finale di Coppa Italia
16/17 maggio: Como-Parma
23/24 maggio: Cremonese-Como
Il calendario della Juventus
6 aprile ore 18.00: Juventus-Genoa
11/12 aprile: Atalanta-Juventus
18/19 aprile: Juventus-Bologna
25/26 aprile: Milan-Juventus
2/3 maggio: Juventus-Verona
9/10 maggio: Lecce-Juventus
16/17 maggio: Juventus-Fiorentina
23/24 maggio: Torino-Juventus
Il calendario della Roma
5 aprile ore 20.45: Inter-Roma
11/12 aprile: Roma-Pisa
18/19 aprile: Roma-Atalanta
25/26 aprile: Bologna-Roma
2/3 maggio: Roma-Fiorentina
9/10 maggio: Parma-Roma
16/17 maggio: Roma-Lazio
23/24 maggio: Verona-Roma
Le ultime su Inter-Roma
Questa sera spicca il primo big match della 31esima giornata di Serie A, Inter-Roma. Ecco le probabili formazioni e le ultime novità sulle due squadre.
Dopo il disastro Italia, con la Nazionale estromessa dal Mondiale a causa della sconfitta in Bosnia, questo fine settimana tornerà la Serie A con gare molto importanti sia per quanto riguarda la corsa scudetto, sia per la corsa Champions League. Questa sera spicca il primo big match della 31esima giornata di Serie A, Inter-Roma. Ecco le probabili formazioni e le ultime novità sulle due squadre.
Inter-Roma, le probabili formazioni
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulè, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.
Inter, Chivu perde un difensore
Problemi per l’Inter e per Christian Chivu: si ferma un difensore nerazzurro. Ecco il comunicato ufficiale diramato dalla società.
Dopo il disastro Italia, nel weekend tornerà la Serie A con diverse gare di cartello che potranno indirizzare la corsa scudetto. Nel frattempo emergono subito problemi per l’Inter e per Christian Chivu: si ferma un difensore nerazzurro. Ecco il comunicato ufficiale diramato dalla società.
Inter, si ferma un difensore: la nota
Si ferma Yann Bisseck. Questo il comunicato ufficiale da parte del club, sulle condizioni del difensore nerazzurro: “Yann Bisseck si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni”. Le sue condizioni verranno monitorate.