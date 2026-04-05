Corsa Champions, che show! I calendari a confronto di Como, Juve e Roma

Questo fine settimana torna il campionato con una corsa Champions League sempre più entusiasmante: il Como resta avanti a Juve e Roma, i calendari a confronto.

Questo fine settimana torna il campionato con una corsa Champions League sempre più entusiasmante: il Como resta avanti a Juve e Roma. I bianconeri domani ospitano il Genoa, i giallorossi a casa dell’Inter mentre il Como lunedì va a Udine. Ecco i calendari a confronto.

Il calendario del Como

6 aprile ore 15.00: Udinese-Como

11/12 aprile: Como-Inter

18/19: Sassuolo-Como

21 aprile ore 21: Inter-Como (Coppa Italia)

25/26 aprile: Genoa-Como

2/3 maggio: Como-Napoli

9/10 maggio: Verona-Como

13 maggio: eventuale finale di Coppa Italia

16/17 maggio: Como-Parma

23/24 maggio: Cremonese-Como

Il calendario della Juventus

6 aprile ore 18.00: Juventus-Genoa

11/12 aprile: Atalanta-Juventus

18/19 aprile: Juventus-Bologna

25/26 aprile: Milan-Juventus

2/3 maggio: Juventus-Verona

9/10 maggio: Lecce-Juventus

16/17 maggio: Juventus-Fiorentina

23/24 maggio: Torino-Juventus

Il calendario della Roma

5 aprile ore 20.45: Inter-Roma

11/12 aprile: Roma-Pisa

18/19 aprile: Roma-Atalanta

25/26 aprile: Bologna-Roma

2/3 maggio: Roma-Fiorentina

9/10 maggio: Parma-Roma

16/17 maggio: Roma-Lazio

23/24 maggio: Verona-Roma

Le ultime su Inter-Roma

Questa sera spicca il primo big match della 31esima giornata di Serie A, Inter-Roma. Ecco le probabili formazioni e le ultime novità sulle due squadre.

Dopo il disastro Italia, con la Nazionale estromessa dal Mondiale a causa della sconfitta in Bosnia, questo fine settimana tornerà la Serie A con gare molto importanti sia per quanto riguarda la corsa scudetto, sia per la corsa Champions League. Questa sera spicca il primo big match della 31esima giornata di Serie A, Inter-Roma. Ecco le probabili formazioni e le ultime novità sulle due squadre.

Inter-Roma, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulè, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.

Inter, Chivu perde un difensore

Problemi per l’Inter e per Christian Chivu: si ferma un difensore nerazzurro. Ecco il comunicato ufficiale diramato dalla società.

Dopo il disastro Italia, nel weekend tornerà la Serie A con diverse gare di cartello che potranno indirizzare la corsa scudetto. Nel frattempo emergono subito problemi per l’Inter e per Christian Chivu: si ferma un difensore nerazzurro. Ecco il comunicato ufficiale diramato dalla società.

Inter, si ferma un difensore: la nota

Si ferma Yann Bisseck. Questo il comunicato ufficiale da parte del club, sulle condizioni del difensore nerazzurro: “Yann Bisseck si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni”. Le sue condizioni verranno monitorate.