Milan, Maignan: “Cambio di allenatore mai facile. Juve? Cercheremo di fare il massimo”

Mike Maignan, portiere del Milan, in conferenza stampa presso l’Alawwal Stadium di Riyad, ha presentato il match di domani contro la Juventus. “Un cambio di allenatore non è mai facile, ma siamo stati subito attenti per ascoltare il mister. Ora bisogna fare tutto il possibile per fare il meglio. Domani c’è una semifinale, è molto importante per la società e per noi”.

Tifosi? “Non mi piace parlare troppo, perché quando si parla troppo è sempre difficile Noi siamo qua per agire e reagire, dobbiamo fare meglio. Conosco i miei compagni e cercheremo di fare il massimo. I risultati non piacciono ai tifosi, ma neanche a noi: abbiamo tante ambizioni”.

Fonseca? “Abbiamo rispetto, siamo grandi uomini. Lo abbiamo salutato”.