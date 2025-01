Lutto nel basket italiano: se ne va la leggenda azzurra

L’anno nuovo si apre con una notizia veramente triste per quanto riguarda il mondo della palla a spicchi italiano

Il 2025 è appena iniziato e ci ha già portato via un’autentica leggenda del basket italiano. All’età di 91 anni è venuto a mancare Vittorio Pomilio, ex cestista che ha vestito la prestigiosa maglia della Nazionale Italia tra il 1957 al 1960, prendendo dunque parte agli Europei 1957.

Nella sua carriera ha giocato in squadre importanti come la Stella Azzurra Roma, Società Cestistica Mazzini e Libertas Pescara. In ambito familiare era il papà di Amalia, giocatrice oltre che della Nazionale femmminile anche della Pitagora Pescara e del Vicenza.

Inoltre era il nonno di Luca Fontecchio, ex PMS Torino, Viola Calaria, Benedetto XIV Cento, Bologna e vicecampione degli Europei Under 20 in Spagna, e di Simone Fontecchio, l’unico atleta abruzzese nella storia a giocare in Nba, attualmente ai Detroit dopo l’esperienza a Utah.

Insomma, una tradizione importante in famiglia inizia proprio da Vittorio. A ricordare la triste notizia è stata la Federazione Italiana Pallacanestro con un comunicato sul sito ufficiale: “Il presidente FIP Giovanni Petrucci, commosso, a titolo personale e a nome della pallacanestro italiana, esprime il più sincero cordoglio e abbraccia i figli Malì, Maria Vittoria ed Enzo, e i nipoti Luca e Simone Fontecchio”.

Vittorio Pomilio, il ricordo dei sindaci

Per quanto riguarda i funerali del compianto Vittorio Pomilio c’è da sapere che verranno celebrati a Francavilla al Mare, comune in provincia di Chieti dov’è nato, oggi 2 gennaio alle ore 15.30 nella chiesa di Santa Liberata. Luisa Russo, Sindaco della città di Francavilla, ha espresso il suo cordoglio sui social.

“Oggi Francavilla – si legge – saluta l’ingegnere Vittorio Pomilio, scomparso improvvisamente ieri pomeriggio dopo una lunga vita di successi e di impegno nello sport e nel lavoro. Lo ricordiamo tutti mentre andava a lavoro a Pescara con la sua bicicletta, con ogni condizione meteorologica, e mentre passeggiava con il suo pastore tedesco in riva al mare. Ma lo ricordiamo soprattutto per i grandi successi nello sport, portati avanti dalla sua famiglia ed in particolare da Malì Pomilio e Simone Fontecchio. Una bella storia che Francavilla non dimenticherà. Condoglianze a Malì, Maria Vittoria, Enzo e a tutti i familiari”.

Anche Carlo Masci, prima cittadino della città di Pescara, ci ha tenuto personalmente a porgere le sue condoglianze per la leggenda della pallacanestro abruzzese: “L’Abruzzo e l’Italia perdono un grande uomo. Si è spento Vittorio Pomilio, una vera e propria stella del mondo dello sport che ha saputo affermarsi a livello internazionale sposando totalmente i valori che noi tutti dovremmo abbracciare. Un talento e un amore per il basket che ha avuto la grande capacità di trasmettere ai suoi affetti più cari, rendendo il nome di Pomilio un unicum inimitabile, nel basket, così come hanno fatto altri illustri componenti della stessa famiglia in altri campi. L’ingegner Pomilio non solo mancherà alla sua famiglia, che lo ha amato e ne ha seguito gli insegnamenti, ma a tutti coloro che lo hanno conosciuto e alla sua terra, l’Abruzzo, che lui ha portato sul podio a livelli altissimi. È stato un simbolo, un esempio, un modello. Per tutti questi motivi lo saluto con affetto e stima a nome della città, lo ringrazio e mi stringo a tutti i Pomilio”.