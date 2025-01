Lutto nel mondo del calcio. È morto all’età di 80 anni Aldo Agroppi, ex calciatore di Torino, Genoa e Perugia ed ex allenatore, tra le altre, di Fiorentina, Perugia, Pisa, Ascoli e Como. Nella sua carriera da calciatore ha vestito anche la maglia della Nazionale italiana. Il decesso nella mattina di giovedì 2 gennaio all’ospedale di Piombino. Agroppi era ricoverato in ospedale da qualche giorno e si trovava in terapia intensiva per una polmonite bilaterale.