Moto GP, cambia tutto: ecco le date ufficiali

Se non riuscite ad aspettare così a lungo, sappiate che il 9 febbraio ci sarà il primo evento di presentazione di tutti i tempi della stagione, un momento unico che vedrà i piloti protagonisti quando mancheranno circa tre settimane all’accensione dei motori.

Moto GP: le date ufficiali e la prima volta

In mezzo a tutte queste date così lontane, ce ne sono alcuni che sono molto più vicine e riguardano la presentazione delle singole scuderia. La Trackhouse Racing di Raul Fernandez e Al Ogura sarà la prima a rendersi pubblica a tutto il mondo il 14 gennaio.

Seguirà la Aprilia due giorni dopo con il campione Martin e Bezzecchi al comando. Per la Team Gresini Ducati appuntamento sabato 18 gennaio con Alex Marquez e Fermín Aldeguer mentre Pecco Bagnaia insieme a Marc Marquez in Ducati circa 48 ore dopo.

Il 30 gennaio sarà una data particolarmente importante perché a presentarsi saranno KTM e KTM Tech3 con Binder e Acosta più Vinales e Bastianini. Non è più un mistero che la KTM sta vivendo un periodo pessimo dal punto di vista economica.

Voci di corridoio avevano addirittura anticipato un ritiro della scuderia per affrontare i debiti, ma il danno d’immagine sarebbe stato grande dunque appuntamento verosimilmente programmato tra un anno, quando KTM rischia davvero l’addio dalla scena.

Per concludere il discorso, Yahama e Yahama Pramac di Fabio Quartararo, Alex Rins e Jack Miller e Miguel Oliveira verranno presentati come ultimi del mese di settembre e Honda LCR l’8 febbraio con Johann Zarco e Somkiat Chantra come piloti. Ancora in attesa di novità per Honda HRC e VR46.