Questo talento è KO, il referto medico è impietoso: cambia tutto per la squadra

Un brutto colpo per Luka Doncic e per i Dallas Mavericks, ecco quali sono i tempi di recupero: le ambizioni di titolo sono sfumate?

Vincere un anello in NBA è più difficile di quello che si pensa. Infatti, alcuni credono che basta assemblare una squadra coesa con un roster competitivo. Tuttavia, nel corso della stagione regolare, composta da 82 partite, si dovrebbero considerare altri fattori come la scelta di un buon allenatore e l’impatto degli infortuni.

Proprio così, a volte un infortunio potrebbe stroncare le ambizioni di una superstar e le probabilità di vincita del titolo di un’intera franchigia.

Sembra essere successo questo a Luka Doncic, talento sloveno in forza ai Dallas Mavericks. La point guard si è fatta male durante la sfida del Christmas Day e l’esito medico non è stato affatto benevolo.

Ecco qual è l’infortunio di Doncic e quali dovrebbero essere i tempi di recupero.

Luka Doncic, l’entità dell’infortunio che lo terrà fuori per un po’

Nel corso della sfida del 25 dicembre contro i Minnesota Timberwolves, Luka Doncic è dovuto uscire dal parquet a causa di un infortunio. Lo sloveno ha rimediato uno stiramento al polpaccio sinistro e dovrà rimanere ai box per un bel po’. Difatti, secondo i primi esami, Doncic sarà rivalutato tra circa un mese. Questo significa che i Mavericks dovranno ripensare completamente al proprio metodo di gioco, visto che Doncic è il maestro che orchestra l’attacco di Dallas.

Inoltre, bisogna considerare che Doncic non rientrerà tra circa quattro settimane, ma verrà valutato nuovamente. Ciò significa che lo stop potrebbe essere ancora più lungo. Insomma, una bella batosta per la franchigia texana e per il giocatore stesso. A causa di questo infortunio, Doncic molto probabilmente non potrà partecipare all’All Star Game e dovrà rinunciare anche ai premi di fine stagione.

Come cambiano ora le cose a Dallas?

Ora Dallas deve pensare ai ripari. Sicuramente il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Kyrie Irving. Il talento americano potrà avere maggiore creatività in campo e sarà sicuramente il primo violino dal quale partiranno le azioni offensive dai Mavs. Tuttavia, l’allenatore Jason Kidd e il Front Office texano potrebbero pensare anche a una trade prima della deadline.

Fonti americane affermano che i Mavericks sono interessati a Kyle Kuzma, ala grande attualmente in forza ai Washington Wizards. Chissà se Dallas riuscirà a proporre un pacchetto interessante ai Wizards per Kuzma, un giocatore sicuramente altalenante ma che potrebbe inserirsi bene tra gli schemi dei Mavs.