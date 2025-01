Salta un’altra testa in questo sport: scelte scellerate e spogliatorio in frantumi, è fuori

Un coach molto amato è stato esonerato, ormai aveva perso lo spogliatoio nonostante era stato votato come il miglior allenatore poco tempo fa

Il mondo dello sport può essere davvero crudele. Un anno prima possono arrivare risultati incredibili e far innamorare centinaia di tifosi, mentre l’anno dopo si è costretti a lasciare la società che si è portata al successo.

Questo è ancor più vero in America. Negli Stati Uniti infatti, lo sport è un business che corre veloce e da un momento all’altro le cose potrebbero cambiare.

In queste ore, una delle franchigie professionistiche degli Stati Uniti è stata coinvolta in un terremoto manageriale. Il coach che aveva portato la squadra a traguardi importanti dopo anni di nulla è stato esonerato.

Di chi si tratta? E perché è stato licenziato? Ecco tutto quello che c’è da sapere a questo proposito.

Il coach che ha perso lo spogliatoio è fuori: ecco chi è e perché

Si tratta del coach Mike Brown dei Sacramento Kings. È proprio lui l’allenatore che è stato esonerato lo scorso 27 dicembre. La squadra di Sacramento al momento dell’esonero aveva un record decisamente negativo, con 13 vittorie e 18 sconfitte. Inoltre, i Kings hanno perso molte partite nei minuti finali. Non a caso, l’ultima partita di coach Brown è stata quella contro i Detroit Pistons, persa per un buzzer beater di Jaden Ivey.

Sembra poi che Mike Brown non avesse soltanto dei problemi in termini di risultati. A quanto pare, il coach aveva ampiamente criticato la star della squadra nell’ultimo periodo, la point guard De’Aaron Fox. La dirigenza quindi, ha scelto di mandare via Brown e sperare di trovare al più presto un nuovo allenatore che possa avere il giusto feeling con il roster. Nel frattempo, i Kings sono sotto la guida tecnica dell’assistente di Brown, Doug Christie. Curiosamente, Brown nel 2023 aveva vinto il premio Coach of the Year nell’NBA, portando i Kings ai Playoff dopo un’assenza di 17 anni.

Altri problemi in arrivo per i Kings

Le sensazioni all’interno dello spogliatoio dei Kings non sono affatto rosee. Molti additano a Fox la colpa di aver mandato via coach Brown, ma in realtà la stessa point guard potrebbe lasciare la franchigia californiana. Secondo fonti statunitense, Fox potrebbe voler richiedere una trade e “abbandonare la nave”.

Inoltre, sembra che ci siano anche problemi nelle tattiche. I Kings in estate hanno aggiunto l’esperto DeMar DeRozan al loro roster, ma quest’acquisto sembra essersi rivelato sbagliato e non ha portato a risultati positivi. Insomma, il futuro sembra essere cupo, chissà se il nuovo coach scelto potrà risolvere una situazione che pare essere compromessa.