Sinner-Kyrgios, game-set-match: asfaltato senza possibilità di risposta, ci voleva

Jannik Sinner si è sempre dimostrato un signore, anche nel modo di rispondere, e ora ha dato un segnale chiaro a Nick Kyrgios

Ci sono sport dove la componente mentale è tutto. Ecco perché alcuni professionisti cercano di instillare dubbi e ansietà nella testa dei migliori al mondo, usando parole provocatorie o commenti poco carini.

Nel tennis, avere una mente lucida è una delle chiavi del successo. Lo sa bene il nostro Jannik Sinner, che nell’ultimo anno è riuscito a diventare numero 1 al mondo anche perché ha fatto della solidità mentale uno dei migliori punti di forza del suo gioco.

Ora però, sembra che Sinner abbia voluto rispondere all’australiano Nick Kyrgios che da tempo lo sta infastidendo.

Ecco qual è stata la reazione del nativo di San Candido alle continue provocazioni del suo rivale.

Jannik Sinner e la risposta a Nick Kyrgios

Nick Kyrgios ha parlato recentemente della questione doping nel mondo del tennis. L’australiano ha continuato a insinuare che Sinner ha barato e ha ricevuto un aiuto assumendo sostanze proibite. Non è la prima volta che Kyrgios afferma ciò, in passato aveva fatto riferimento alla situazione particolare che aveva coinvolto il tennista italiano. Tuttavia, ora Sinner sembra aver voluto dare una risposta a modo suo.

Di quale si tratta? Ebbene, Jannik ha scelto la strada della totale indifferenza. Proprio così, Sinner non si è abbassato al livello di Kyrgios e ha continuato a ignorarlo nonostante le tante provocazioni. Questo dimostra come l’attuale numero 1 al mondo non si fa prendere da futili polemiche ma è concentrato soltanto sul suo obiettivo principale: vincere. D’altronde, in questa prima parte di stagione Jannik deve cercare di entrare in forma e difendere la sua vittoria dell’anno scorso all’Australian Open.

Arriva la prima sconfitta per Kyrgios nel circuito

Se da una parte Kyrgios è molto bravo a parlare e provocare durante le conferenze stampa, dall’altra dovrebbe pensare a migliorare ulteriormente il suo gioco. L’australiano viene da uno stop di circa 1 anno e mezzo e ha ripreso a giocare nel torneo di casa a Brisbane questa settimana. Il risultato? Ha perso al primo turno una partita molto combattuta contro Giovanni Mpetshi Perricard.

Il giovane francese ha vinto con il risultato di 7-6, 6-7, 7-6 dopo aver lottato per circa 2 ore e 29 minuti. Insomma, Kyrgios perde al momento fuori e dentro dal campo. Il consiglio per lui è quello di concentrarsi sul suo rientro, senza pensare a dar fastidio agli avversari.