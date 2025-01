Supercoppa, Dumfries firma la finale dell’Inter: 2-0 all’Atalanta con due super gol

L’Inter vince e passa in finale, battendo ancora l’Atalanta 2-0. La finale porta la firma di Denzell Dumfries che firma la doppietta decisiva per l’approdo all’atto conclusivo della Supercoppa lunedì sera.

L’Inter comincia fortissimo e ha immediatamente una tripla occasione sventata dall’Atalanta. Carnesecchi sale in cattedra e para in diverse occasioni. Clamorosa quella su Lautaro, in cui l’estremo difensore degli orobici si supera e sventa il vantaggio della squadra di Simone Inzaghi. I nerazzurri milanesi continuano a spingere, ma sbattono sempre su Carnesecchi. Lautaro è impreciso su sviluppi di angolo. Mentre l’Atalanta riesce a rendersi pericolosa solamente soltanto con Scalvini.

Nel secondo tempo, quindi, l’Inter deve dare fondo alle proprie energie. E allora trova due grandissimi gol. Il primo arriva da sviluppi di piazzato. L’olandese controlla di testa. E in mezza rovesciata trafigge Carnesecchi, firmando il vantaggio. Poi i nerazzurri raddoppiano ancora con Dumfries. Taremi subentrato a Thuram all’intervallo, in contropiede, fa il velo per Dumfries che raddoppia con un piattone destro che supera Carnesecchi con un tiro fortissimo sotto la traversa.

Nel finale l’Atalanta finisce attaccando, ma l’unico gol che segna, a firma, Ederson, viene annullato. I nerazzurri milanesi arrivano in finale e attendono la vincente tra Milan e Juventus che giocheranno domani alla medesima ora sempre a Riad.