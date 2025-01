Supercoppa Italiana, Inter-Atalanta: le ultimissime di formazione

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, non si nasconde, e lancia la sfida all’Atalanta dopo averla battuta per 4-0 in campionato. I nerazzurri vogliono ripetersi in un torneo che sentono loro dopo aver vinto nelle ultime tre edizioni della Supercoppa Italiana. Miglior formazione possibile per il club di Viale della Liberazione che non avrà a disposizione né Acerbi né Pavard confermando di fatto l’11 sceso in campo nell’ultimo turno di Serie A in programma all’Unipol Domus Arena di Cagliari.

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, invece, sogna in grande, e cerca riscatto contro l’Inter dopo la vittoria dell’ultima Europa League. I nerazzurri vogliono stupire in un torneo che hanno raggiunto dopo la finale di Coppa Italia dello scorso anno contro la Juventus. Miglior undici possibile per una Dea che non avrà a disposizione in Supercoppa Italiana né Scamacca, né Cuadrado e Retegui.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER E ATALANTA

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolašinac; Bellanova, de Roon, Éderson, Zappacosta; Pašalić; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini.