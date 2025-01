Fiorentina, Palladino vuole iniziare al meglio il 2025

Juventus nell’ultima del 2024. La Fiorentina si appresta ad affrontare il Napoli con l’obiettivo di tornare al successo in Serie A che manca dall’1-0 al Cagliari. Una viola che ha iniziato l’anno davanti ai suoi tifosi, con Palladino che in conferenza ha parlato dell’importanza di questo: “Indubbiamente è stato il modo migliore per iniziare il nuovo anno, davanti ai nostri tifosi e con il loro affetto. Ci sono sempre stati vicini fin dall’inizio della stagione e di questo li ringraziamo, vogliamo toglierci soddisfazioni insieme a loro. Ho visto anche la squadra molto felice di questa giornata e di stare tutti insieme in un giorno così particolare“. Ripartire dalla buona prestazione dello Stadium contro lanell’ultima del 2024.con l’obiettivo di tornare al successo in Serie A che manca dall’1-0 al Cagliari. Una viola che ha iniziato l’anno davanti ai suoi tifosi, con Palladino che in conferenza: “Indubbiamente è stato il modo migliore per iniziare il nuovo anno, davanti ai nostri tifosi e con il loro affetto. Ci sono sempre stati vicini fin dall’inizio della stagione e di questo li ringraziamo, vogliamo toglierci soddisfazioni insieme a loro. Ho visto anche la squadra molto felice di questa giornata e di stare tutti insieme in un giorno così particolare“.

Fiorentina, al Franchi arriva il Napoli

Dall’altra parte ci sarà il Napoli capolista che al netto di 3 pesanti assenze come Kvara, Politano e Buongiorno resta pericolosissimo: “Sono primi in classifica con la miglior difesa in campionato, allenata da un grandissimo allenatore con grandi calciatori e tanti acquisti: sono tra i candidati per lo Scudetto. Sappiamo la loro forza ma noi ci vogliamo confrontare contro queste grandi squadre. Non sarà facile ma davanti ai nostri tifosi vogliamo toglierci una bella soddisfazione“.

Fiorentina quindi che farà il possibile per ben figurare e riuscire ad uscire dal match contro gli azzurri con i 3 punti…