Hamilton e la sfida da vincere per forza: ce ne sono 23 e li deve ricordare tutti a memoria, subito

Lewis Hamilton è un campione ma c’è una nuova sfida che potrebbe metterlo in crisi il prossimo anno in Ferrari

Sono davvero molti coloro che aspettano con ansia il nuovo anno di Formula 1. Infatti, alcuni vorrebbero vedere finire il dominio Red Bull e Max Verstappen dopo anni di incredibili vittorie.

Tuttavia, sembra che il 2025 possa essere davvero l’anno per un nuovo vincitore. Tra le scuderie più accreditate ci sono Ferrari e McLaren.

In particolare, il Cavallino Rampante ha puntato su una line-up di campioni per il prossimo anno. I piloti della Ferrari per il 2025 saranno Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Il britannico però, dovrà affrontare una nuova sfida prima di poter gareggiare ufficialmente con la monoposto rossa. Ecco tutto quello che c’è da sapere a questo proposito.

Lewis Hamilton e la sfida che lo attende in Ferrari

Lewis Hamilton è abituato a vincere sfide di alto livello. Lo ha dimostrato trionfando per ben sette volte in Formula 1. Tuttavia, ora sembra che ci sia una sfida che potrebbe metterlo in crisi al volante della nuova Ferrari. Si tratta…dello stesso volante della monoposto italiana. Infatti, prima di poter gareggiare in modo efficiente, Hamilton dovrà imparare ben 23 comandi a memoria. D’altronde, il pilota britannico ha trascorso tutta la sua carriera in Mercedes e ora deve integrarsi in una nuova auto.

I comandi al volante potrebbero essere fondamentali per riuscire a vincere nelle gare che contano. Hamilton ha dimostrato di avere un talento eccezionale come pilota ma finora era sempre stato “protetto” da un ambiente familiare, con auto costruite su misura per esaltare le sue caratteristiche. Riuscirà a fare lo stesso ora in Ferrari? Dovrà prima imparare i comandi al volante e poi si vedrà la sua efficienza in gara.

L’inizio della nuova stagione e il calendario

Lewis Hamilton comunque avrà ancora del tempo per riuscire ad apprendere tutti i comandi al volante della Ferrari. Infatti, per l’inizio della prossima stagione ci sono ancora alcuni mesi. Il primo Gran Premio è previsto in Australia e si terrà dal 14 al 16 marzo. Inoltre, prima della gara ufficiale ci saranno vari test per provare la monoposto che gareggerà nel 2025.

Insomma, per Hamilton la stagione si può dire che inizi in “salita” ma il pilota britannico è un vincente nato. L’unica questione ancora da risolvere potrebbe essere quella della priorità dei piloti in Ferrari. Bisognerà vedere se Lewis si accontenterà di essere il secondo pilota o se vorrà competere per l’ottavo titolo mondiale, godendo del supporto di una super spalla come Charles Leclerc.