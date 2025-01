LBA, Trapani Shark su Gallinari: arriva l’annuncio del presidente Antonini

LBA, novità importanti su Danilo Gallinari: c’è distanza con la Trapani Shark, le ultime.

La stagione da sogno della Trapani Shark continua e le aspettative di tutto l’ambiente si alzano prestazione dopo prestazione. Dopo l’ultima e convincente vittoria contro la Reggiana, i siciliani si stanno preparando per il match contro il Venezia, in trasferta. Sfida agevole per i ragazzi di Jasmin Repesa che vorranno continuare a tener vivo il sogno di una stagione quasi impronosticabile. La Trapani Shark, intanto, guarda anche al mercato e rispetto a ciò ci sono importanti novità su Danilo Gallinari.

Negli ultimi giorni, il cestista ex Olimpia Milano è stato accostato più volte ai siciliani che hanno presentato la volontà di voler compiere un colpo grosso in chiave mercato. Far approdare un campione come Gallinari nella realtà granata potrebbe davvero essere l’arma in più per ambire alla vetta, distante solo 2 punti. In questo momento, infatti, ci sono soltanto Brescia e Trento, appaiate a pari punti a quota 22.

LBA, Antonini smentisce: “Mai fatta alcuna offerta”

Nonostante Gallinari sia free agent in questo momento, il cestista italiano non ha mai nascosto la forte volontà di rimanere in NBA per firmare l’ultimo contratto importante nel continente americano. Dichiarazioni passate che avevano già chiuso le porte in faccia alla Trapani Shark. Sullo sfondo, inoltre, c’era anche il ritorno alle origini: all’Olimpia Milano. Nelle ultime ore, però, è arrivata anche la smentita sulla trattativa da parte del presidente della Trapani Shark su “X”: “Mai fatto alcuna offerta, se mai volessimo prendere un giocatore straordinario per il Basket Italiano come il Gallinari ci muoveremmo in maniera seria e diretta“.

Il patròn granata, Valerio Antonini, manterrà la promessa fatta ai propri tifosi: acquistare un giocatore di primissimo livello entro il 6 febbraio. Nelle ultime ore era avanzata anche una nuova suggestione di mercato ma anche l’ipotesi Marco Spissu sembra già esser tramontata definitivamente: l’ex Venezia, infatti, è felice a Saragozza, una nuova avventura sposata nel 2024.

Sebbene il mercato regali anche qualche delusione di troppo e spesso anche inaspettata, la Trapani Shark sembrerebbe comunque ben determinata a portare avanti i propri principi: crescere, vincere e convincere. La stagione che stanno svolgendo ne è la dimostrazione più evidente ed a quanto pare la società potrebbe comunque regalare ai propri tifosi un colpo ad effetto. Tra i profili più seguiti ci sono i personaggi di rilievo che non giocano l’Eurolega. Trapani, perciò, si candida ad essere una meta ambiziosa e stimolante che potrebbe essere raggiunta da giocatori di primo livello.