Milan, stasera c’è la Juve. Le ultime sulla formazione dei rossoneri

Una tra Juventus e Milan raggiungerà l’Inter nella finale di Supercoppa italiana. Questa sera, alle ore 20 italiane, bianconeri e rossoneri si affronteranno in una partita che potrebbe cambiare i propri destini, in un momento in cu entrambe – per motivi ben differenti – stanno affrontando difficoltà. Inizia ufficialmente l’era di Sergio Conceicao: l’ex allenatore del Porto, arrivato dopo il caos intorno a Paulo Fonseca, ha il compito di risollevare una squadra da pesanti sabbie mobili. Questa sera l’occasione giusta, per giocarsi subito un trofeo. E farlo con l’Inter, nell’ultimo atto della competizione, potrebbe avere un sapore ancora più speciale.

Conceicao, nelle prime due conferenze stampa della sua avventura, ha già dichiarato quale sarà la sua filosofia di gioco: bisogna segnare ed evitare di subire gol. Ha avuto poco tempo per conoscere la squadra ma è ormai certo il cambio modulo: si passa al 4-3-3 con Maignan in porta, difesa formata da Emerson Royal, Tomori, Thiaw e Theo Hernandez. A centrocampo Bennacer agirà da regista, ai suoi fianchi spazio a Fofana e Reijnders. In avanti ci sarà Morata al centro, ai suoi lati agiranno Pulisic e Jimenez.

Juventus-Milan, la probabile formazione dei rossoneri

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Morata, Jimenez.