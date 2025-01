Napoli, Conte: “Kvaratskhelia e Politano out contro la Fiorentina”

Domani pomeriggio, alle ore 18, il Napoli sarà impegnato al Franchi nella sfida contro la Fiorentina (qui le parole di Palladino). Il tecnico dei partenopei, Antonio Conte, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani.

Fiorentina-Napoli, le dichiarazioni di Conte

Ci sarà Politano?

“No, è stata una settimana con qualche intoppo. Non ci sarà nemmeno Kvaratskhelia. Questi imprevisti fanno parte della stagione, fino a ora siamo stati bravi a colmare queste lacune. Lo abbiamo fatto già con Kvara, lo stiamo facendo con Buongiorno. Kvara ha avuto un affaticamento muscolare”.

Spinazzola può essere un’opzione in avanti?

“Nasce ala, lui è molto bravo nella fase offensiva. Ai tempi della Juve era un’ala, poi si è trasformato in un quinto offensivo con qualità importanti. Può essere un’opzione”.

Il Napoli è in crescita: ora Fiorentina, Atalanta e Roma. Che momento è?

“Un momento come tutti gli altri, con la partita di sabato contro la Fiorentina finiremo il girone di andata. Poi toccherà al girone di ritorno, manca una partita per arrivare a metà. Quello fatto fino a ora non ci deve dare fiducia ma deve farci crescere in autostima. Ci saranno partite semplici e altre meno semplici, domani sarà impegnativa contro una Fiorentina che sta facendo benissimo”.

Da un punto di vista emotivo, giocare prima – considerando gli impegni in Supercoppa di Inter e Atalanta – può essere un fattore?

“Mettere pressione a Inter o Atalanta è molto difficile, dobbiamo pensare a noi stessi, continuando ad accumulare punti in classifica. Saranno punti che a fine campionato ci diranno cosa faremo l’anno prossimo. Squadre come loro hanno una maturità tale che non sentono pressione. Dobbiamo pensare a noi stessi”.

L’opinione di Conte sulla Fiorentina

Quanto teme la Fiorentina?

“Abbiamo rispetto per gli altri, non temo nessuno. Rispetto sì, paura no. Stanno facendo benissimo, hanno ottimi calciatori, forti anche in campo aperto. Dovremo avere rispetto, cercando di fare la nostra partita anche in momenti come questi. Devono farci capire l’importanza di essere squadra. Oggi abbiamo 41 punti grazie a tutti i calciatori che abbiamo. Le mie squadre non sono mai dipese da un singolo”.

Palladino ha detto che il Napoli è una delle candidate allo scudetto e ha elogiato il suo lavoro. Che ricordo ha di lui?

“Quando è arrivato alla Juve io ero sul viale del tramonto. Ha bruciato le tappe da allenatore, adesso ha avuto questa grande opportunità in un’ottima piazza. Sta facendo molto bene, auguro il meglio a chiunque si appresti a fare questo lavoro. Sta facendo bene, sta dimostrando di essere un bravo allenatore. Noi favoriti? Se sei in testa è normale che si dica così. Se altri allenatori diranno questo vorrà dire che saremo ancora lì”.

Lukaku, nel secondo tempo contro il Venezia, ha fatto un’ottima prestazione. Nell’aspetto dello sprint sta crescendo?

“Non pensavo che questo fosse un argomento in ogni conferenza (ride, ndr…).

Questa squadra può fare di più?

“Fare di più significa essere da soli in testa alla classifica. Non so cosa vi aspettavate, cosa speravate. A volte mi faccio delle domande. Stiamo tirando la macchina al massimo, stiamo andando al massimo dei giri. Mi sarò perso qualcosa, se qualcuno si aspettava di più. Questi ragazzi stanno andando oltre le più ottimistiche previsioni”.

Domani mancheranno Politano e Kvara, oltre a Buongiorno. A questo Napoli manca uno “stoccatore”?

“Ci aspettiamo più gol da tutta la squadra. A parte questo, ho preso in mano una situazione cercando di fare valutazioni dall’esterno. Adesso ho valutazioni più certe, quando si inizia un percorso bisogna avere tempo. Ci vorrà tempo e pazienza. Vi trovo molto impazienti, magari avete ragione ma ci vogliono tempo e pazienza”.