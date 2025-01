Rodman, dal basket al calcio: è medaglia d’oro alle Olimpiadi ma sono solo lacrime

Dennis Rodman ha un passato travagliato e ancora oggi fa discutere per il rapporto con alcuni suoi familiari

Ci sono personaggi della storia dello sport che verranno sempre identificati per il loro carattere lunatico e il loro essere stravagante.

Si tratta di personaggi che hanno vinto molto in carriera ma si sono sempre distinti per il loro stile di vita decisamente travagliato.

L’emblema dei personaggi sportivi di questo genere è sicuramente Dennis Rodman. Il cestista ex Chicago Bulls ha sempre fatto parlare di sé per le sue pazzie dentro e fuori dal campo.

Ancora oggi sembra che abbia delle scaramucce da sistemare con alcuni suoi legami familiari. Ecco di chi si parla e perché Rodman è ancora una volta protagonista.

Rodman, le parole del suo parente stretto

Dennis Rodman ha avuto tante relazioni nel corso della sua travagliata vita privata. Inoltre, ha avuto anche una figlia, Trinity Rodman, diventata un talento del calcio femminile. Non a caso, Trinity ha vinto la medaglia d’oro con la selezione statunitense agli ultimi Giochi Olimpici di Parigi. Tuttavia, quest’ultima non riconosce Dennis Rodman come suo padre. Nel corso di un podcast, la calciatrice ha affermato: “Non è un papà. Ci lega solo il sangue, nient’altro”.

Trinity ha poi continuato ad argomentare la sua decisione e il fatto che ormai non voglia più avere niente a che fare con l’ex ala grande dei Chicago Bulls. Le sue parole sono state: “Abbiamo provato a convivere con lui, ma organizza feste 24 ore su 24, 7 giorni su 7, porta in casa prostitute. Ama le luci dei riflettori. Adora le telecamere. Prima del divorzio dava dei soldi a mia madre e ci permetteva di vivere un po’ serenamente ma poi è stato proprio come ci avesse detto ‘Ca… vostri’. Penso che sia un essere umano estremamente egoista”.

Le scuse dell’ex superstar dell’NBA

Dopo tutte queste parole, Dennis Rodman si è sentito chiamato in causa e ha deciso di rispondere alla figlia su Instaram. Rodman ha detto di essere dispiaciuto di “non essere il papà che volevi che fossi“. Le sue parole a questo proposito sono state ancora più profonde: “Ci proverò anche se sarà difficile e ci vorrà molto tempo. Ho sempre avuto un desiderio: che i miei figli mi chiamino e vengano a trovarmi. Spero di poterlo esaudire un giorno”.

Insomma, la situazione familiare di Rodman non è affatto serena. Chissà se le cose possano cambiare un giorno e Trinity e Dennis possano riunirsi come figlia e padre.