Sinner, ci mancava solo questo: raggiunto anche questo incredibile traguardo

Sinner ha vinto un anno incredibile, ecco il bilancio nel 2024 e il nuovo risultato che in tanti non si aspettavano.

Il 2024 è stato sicuramente un anno da ricordare per Jannik Sinner. Il tennista italiano ha completato in parte la sua maturazione, diventando una superstar di livello mondiale del suo sport.

Grazie alle sue gesta in campo e al suo comportamento mai sopra le righe, ha fatto innamorare i fan italiani e non solo. Non a caso, ha vinto il premio come giocatore preferito dai fan conferitogli dall’ATP.

Ora sembra che un altro grande risultato sia stato raggiunto per lui proprio sul finire di un anno magico.

Di quale traguardo si tratta? E perché è molto importante averlo raggiunto? Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Jannik Sinner e i tanti risultati del 2024

Sicuramente per Jannik Sinner il 2024 sarà l’anno in cui è diventato numero uno al mondo. Si tratta del primo italiano di sempre a raggiungere questa posizione nel ranking ATP, ha scritto la storia dell’intero paese e ridato vita a un movimento sportivo in decadenza. Ma i traguardi raggiunti nel corso di quest’annata sono davvero tanti. Il 23enne ha vinto 8 titoli nel corso del 2024.

I più importanti sono sicuramente i due grand slam vinti sul cemento: il primo, l’Australian Open, conquistato nel gennaio del 2024 e il secondo, il torneo US Open, vinto l’8 settembre 2024. Tra questi due tornei ci sono stati tanti altri trionfi di prestigio come l’ATP 500 di Rotterdam, il Miami Open, l’affascinante torneo 500 di Halle sull’erba tedesca, il Cincinnati Open, il Master di Shanghai e le ATP Finals di Torino. Insomma, si è trattato di un anno magico per Sinner e ora l’italiano dovrà fare di tutto per difendere i tornei e i punti conquistati nella sua splendida cavalcata.

L’ultimo grande traguardo del 2024

C’è anche un ultimo grande traguardo che Sinner ha raggiunto nel corso del 2024. Quale? Ebbene, riguarda la sua popolarità come personaggio sportivo sul web. A quanto pare, la sua pagina su Wikipedia Italia è la più visitata del momento. Nel corso del 2024 ha raccolto migliaia di visite, sovrastando tutte le altre pagine. Al secondo posto di questa classifica c’è la Società Sportiva Calcio Napoli che ha ottenuto la metà delle ricerche rispetto a Sinner.

Un risultato che evidenzia come Sinner sia ormai una star nel Bel Paese e come sempre più italiani si stiano avvicinando al tennis dopo un recente passato fatto di più ombre che luci.