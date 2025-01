Egonu, annuncio pazzesco: scoppia la polemica

L’opposta della Vero Volley Milano ha ricevuto un riconoscimento importante, ma non sono mancate le polemiche

Paola Egonu regina della pallavolo mondiale. Dopo aver vinto l’oro olimpico, l’opposto della Vero Volley Milano non ha vissuto una prima parte di stagione particolarmente brillante con il proprio club, tra problemi fisici e voci di addio.

Questo però non ha cancellato il suo immenso talento, né quanto fatto in campo durante la rassegna olimpica a Parigi. Da sempre al centro dell’attenzione, non soltanto per quanto fa sul parquet, la Egonu è abituata a vivere sotto i riflettori e nella sua carriera ha dovuto fare i conti anche con polemiche spesso gratuite.

Non immaginava però che a sollevare un polverone fosse un riconoscimento come quello che gli ha assegnato Volleyball World, il portale collegato alla FIVB, la Federazione mondiale di pallavolo. Il team social di Volleyball World, infatti, ha deciso di nominare proprio la Egonu come miglior pallavolista al mondo per il 2024. Trionfo che rende orgoglioso tutto il movimento pallavolistico italiano, anche perché oltre alle 26enne, fanno parte della top ten anche altre tre azzurre: Monica De Gennaro sesta, Myriam Silla settima e Alessia Orro nona.

Sul podio insieme alla Egonu un’altra pallavolista del nostro campionato, la brasiliana Gabi – una delle stelle della Prosecco Doc Imoco Conegliano – e la statunitense Kathryn Plummer. Ma il riconoscimento all’atleta olimpionica ha fatto anche rumore per le polemiche che lo hanno accompagnato, polemiche che – è bene chiarirlo – non hanno nulla di sportivo.

Paola Egonu miglior pallavolista al mondo: bufera politica

Paola Egonu miglior pallavolista al mondo del 2024 è un premio a tutto un movimento che ha toccato l’apice a Parigi. Un riconoscimento che si porta però, purtroppo, dietro di sé anche delle polemiche che non avrebbero alcun motivo di esistere.

I social sono spesso cassa di risonanza per le discussioni più assurde ed è così che è accaduto anche questa volta. Così, ad esempio, il tweet di congratulazioni dell’Europarlamentare Elisabetta Gualmini, diventa il pretesto per accendere l’assurda discussione sull’italianità o meno della Egonu. Forse meglio non pensarci e godersi il successo di una ragazza che è stata capace di conquistare il mondo intero.

Migliore giocatrice nella Nations League, migliore giocatrice alle Olimpiadi ed ora il riconoscimento come giocatrice più forte al mondo del 2024. Un premio ad una pallavolista che ha dimostrato negli anni di avere una marcia in più sul campo rispetto alle rivali.