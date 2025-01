Hamilton manda in delirio i tifosi: la promessa del pilota è incredibile

Sir Lewis ha parlato per la prima volta da pilota Ferrari, facendo impazzire i supporter del Cavallino Rampante

Circuito Albert Park, Melbourne, 16 marzo 2025: una data che passerà la storia della Ferrari e della Formula Uno in generale. Lewis Hamilton scenderà in pista con il Cavallino Rampante per la prima volta dopo le esperienze in McLaren e Mercedes.

Alla ricerca dello storico ottavo titolo Mondiale, che permetterebbe di supererebbe una leggenda Ferrari come Schumacher nella classifica all-time, Hamilton ha raccolto sia pareri positivi sia negativi per quanto riguarda il suo passaggio nella storica scuderia di Maranello.

Il suo arrivo ha obbligato Sainz a lasciare il posto, facendo così coppia con Leclerc, altro elemento di discussione. In parecchi infatti hanno messo in dubbio questa accoppiata, spiegando come entrambi potrebbero togliersi punti a vicenda nel corso del Mondiale andando in qualche modo contro gli ordini di Scuderia.

Ferrari, Hamilton carica l’ambiente: le sue parole

Attraverso i social, Hamilton ha voluto iniziare così il proprio discorso: “Non potrei essere più entusiasta dell’anno che ci aspetta. Nel passare alla Scuderia Ferrari, c’è molto su cui riflettere. A tutti coloro che stanno valutando la loro prossima mossa nel 2025 abbracciate il cambiamento”.

Lewis ha dato un consiglio extra sportivo a tutti: “Che stiate cambiando settore, imparando una nuova abilità o semplicemente affrontando nuove sfide, ricordate che reinventarsi è potente. La vostra prossima opportunità è sempre a portata di mano”.

Non manca ovviamente il messaggio in ottica Formula Uno, dove ha caricato tutto l’ambiente Ferrari: “Ecco il 2025: un anno in cui abbracciare nuove opportunità, rimanere affamati e andare avanti con uno scopo. Facciamo in modo che sia un anno da ricordare. Andiamo!“