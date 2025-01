MotoGP, Martin umilia Marquez? E’ questione di eleganza, ma non basta

Jorge Martin ha parlato del suo anno in MotoGP e ha riservato delle parole dirette al rivale e connazionale Marc Marquez

È stato un anno magico per lo spagnolo Jorge Martin. Il pilota iberico è riuscito a vincere il motomondiale, beffando l’italiano Pecco Bagnaia.

Per lui si è trattato di un risultato eccellente, ma Martin ha dichiarato di avere aspirazioni ancora più grandi. Difatti, non si vorrebbe fermare a un solo titolo ma vorrebbe dominare il mondo delle moto ancora a lungo.

Al momento comunque, ha dimostrato di essere il più forte di tutti e può definirsi il campione mondiale. Ecco perché non si è risparmiato frecciatine nei confronti del collega e connazionale Marc Marquez.

Ecco quali sono state le sue parole a questo proposito e perché in tanti non l’hanno apprezzate.

Jorge Martin, le parole contro Marquez

In sella alla Ducati Pramac, Jorge Martin è riuscito a trionfare nella MotoGP nel 2024. In occasione dei Fim Awards, le premiazioni della Federazione Internazionale di motociclismo, ha parlato dell’anno appena concluso e della rivalità con Marquez. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le sue parole sullo sfidare Marquez, assunto da Ducati nel 2025, sono state: “Per me lo abbiamo già fatto quest’anno. La GP24 era un po’ diversa, c’erano dei punti in cui era meglio della GP23, ma altri in cui era peggio. La mia sfida con Pecco e Marc l’ho già fatta, adesso provo altre sfide“.

Insomma, a quanto pare dopo aver vinto il mondiale Martin si è un po’ lasciato andare e si sente in diritto di poter guardare dall’alto verso il basso sia Marc Marquez che l’altro suo rivale, Pecco Bagnaia.

Le parole sul motomondiale vinto

Jorge Martin ha parlato anche del motomondiale appena vinto e della lezione che ha imparato nel 2023, quando perse la sfida contro Bagnaia. Al riguardo ha dichiarato: “Il 2023 è stato un anno buono, ma anche difficile per me, soprattutto a livello mentale. Ho visto un margine su cui potevo lavorare e ho iniziato a farlo subito fin da gennaio di quest’anno. Ho fatto velocemente un cambio di mentalità che mi ha portato dove sono oggi. Sono molto felice perché è importante imparare dal passato“.

Sul rapporto con Francesco Bagnaia ha infine detto: “Quando eravamo in Aspar non mi sarei mai aspettato che noi due saremmo stati i ‘dominatori’ di questi anni. Spero che sia così per tanti altri, ma per il momento sono felice”. Insomma, non resta far altro che attendere l’inizio della prossima stagione di MotoGP per vedere come si scontreranno su pista Martin, Bagnaia e Marquez.