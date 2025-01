Napoli a Firenze senza Kvara e Politano: un altro esame per Conte e i suoi

Il Napoli di Antonio Conte affronta un altro grande esame di maturità. I Partenopei nella serata di oggi si presenteranno al Franchi con l’obiettivo di vincere per prendersi la vetta, in attesa dei recuperi di Inter e Atalanta. Con le formazioni nerazzurre ferme per gli impegni della Supercoppa, gli azzurri devono provata e mettere pressione a Gasperini e Inzaghi. A Firenze la pressione di lottare per la vetta della graduatoria sarà solo una parte delle difficoltà.

Il Napoli, Conte e una trasferta complicata dalle assenze

Di fronte ci sarà una squadra che sta attraversando un periodo non positivissimo, ma resta comunque una formazione pericolosa. In più, Conte e il Napoli andranno a Firenze con due assenze pesanti: Politano e Kvaratskhelia. Antonio Conte è dunque chiamato a modificare il suo Napoli nella maniera più funzionale possibile con l’obiettivo chiarissimo della vittoria. Senza il georgiano e l’ex scudiero di Luciano Spalletti dovrà inventare il tridente. Spazio quindi a David Neres e dalla parte opposta è possibile che giocherà Leonardo Spinazzola. L’ex Roma era stato bocciato come terzino, ma ora sarà utile a Conte come esterno d’attacco. Una prova importante per il Napoli che dovrà dimostrare di essere maturato anche da questo punto di vista, giacché in coppa Italia con le seconde linee aveva perso nettamente contro la Lazio.