Verona, Zanetti: “Punto frutto dello spirito di squadra”

Il gioco sugli esterni non vi ha portato a scoprirvi.

“Loro sono una squadra centralmente difficile da scardinare. Non era facile controbattere, la partita ti metteva a dura prova a livello fisico e caratteriale ma siamo stati dentro. Punto importante che dà continuità”.

Passo in avanti per la fase difensiva?

“Dobbiamo crescere e dobbiamo farlo da squadra, Non possiamo prescindere dall’aspetto motivazionale, bisogna lottare su tutti i campi per portare a casa punti. Ultimamente lo stiamo facendo sempre: i ragazzi devono capire che, se hanno la testa giusta, possono fare punti contro chiunque”.

Lei è sereno perché vede che la squadra la segue?

“Per un allenatore la cosa più importante è quello che la squadra fa vedere come atteggiamento. Quando la vedi centrata, sicuramente fai partita e questo mi fa essere sereno”.