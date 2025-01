Due campioni rivali fuori dal campo: c’entra una nota influencer

Dopo aver concluso un anno da sogno, Sinner torna a far parlare della sua vita privata. Parte la sfida a distanza con l’oro olimpico Ceccon?

L’italiano numero uno al mondo è reduce da un 2024 ricco di successi e soddisfazioni. Tutto parte dall’Australian Open conquistato nel mese di gennaio, sconfiggendo una leggenda come Novak Djokovic in semifinale e superando Daniil Medvedev in rimonta nella sfida che gli vale la prima vittoria nel Grande Slam.

Ottiene il trionfo nell’ATP 500 di Rotterdam, suo terzo consecutivo, e porta in bacheca il suo tredicesimo titolo con la vittoria del Miami Open. Al Roland Garros raggiunge il suo miglior risultato in carriera, centrando la sua prima semifinale, nella quale è, tuttavia, costretto ad interrompere il percorso nella competizione, uscendo sconfitto dalla sfida contro il rivale Carlos Alcaraz.

Dopo la sofferta decisione di non partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi, causata da una tonsillite, Sinner non sembra intenzionato a voler arrestare la propria straripante forma, conquistando il Master 1000 di Cincinnati dopo aver battuto Francis Tiafoe in finale. Ma la soddisfazione più grande nel continente americano giunge l’8 settembre con il trionfo nello US Open contro Taylor Fritz.

Aggiunge al proprio palmarès anche l’ultimo Masters dell’anno con il successo alle ATP Finals di Torino. Firma la doppietta personale in Coppa Davis, dopo aver conquistato la precedente edizione, disputata nel 2023. Questi straordinari risultati elevano Sinner ad unico tennista capace di aggiudicarsi la Coppa Davis, le ATP Finals, tre Masters 1000 (con il trionfo a Shangai) e due tornei del Grande Slam nel corso di una sola annata. Grazie ai frutti del proprio lavoro, l’altoatesino chiude in testa al ranking mondiale, divenendo il primo italiano nella storia a raggiungere tale obiettivo.

Il rivale (ma non sulla terra rossa)

Coetaneo di Sinner, il nuotatore vicentino Thomas Ceccon figura nella lista dei più promettenti nuotatori del panorama italiano. Ancora sedicenne, prende parte ai campionati italiani invernali del 2017, vincendo il primo titolo assoluto della sua carriera, nella sfida dei 200 metri misti, che gli vale la conquista della convocazione in Nazionale azzurra, in vista dei campionati europei di nuoto in vasca corta. Nel 2018 si fregia della sua prima medaglia olimpica, nella rassegna giovanile di Buenos Aires, sui 50 metri stile libero, mentre l’anno successivo trionfa nei 100 metri dorso e nei 50 metri farfalla ai mondiali giovanili di Budapest.

Il mondo dello sport internazionale scopre Thomas Ceccon alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021, durante le quali fallisce la conquista della medaglia d’oro, ottenendo un comunque ottimo argento sui 4×100 stile libero. Bissa la partecipazione alla rassegna olimpica nel 2024, vincendo l’oro olimpico a Parigi sui 100 metri dorso. In meno di un decennio di carriera nel professionismo, il nativo di Thiene è stato capace di fregiarsi di 60 medaglie.

Tensioni d’amore in vista?

Jannik Sinner è stato sentimentalmente legato, nell’ultimo periodo, alla collega Anna Kalinskaya. Il settimanale ‘Diva e Donna‘ avrebbe, però, lanciato una clamorosa indiscrezione, secondo cui la storia tra i due tennisti sia giunta alla sua conclusione. Il motivo? Il tennista altoatesino potrebbe essersi riavvicinato con la sua ex compagna, la modella e influencer Maria Braccini, che avevano interrotto la loro relazione lo scorso marzo.

A suggerire tale scenario, la presenza di quest’ultima sugli spalti delle ATP Finals di Torino, proprio durante le gare disputate dal nativo di San Candido, che non avrebbe, invece, ricevuto il sostegno dall’atleta russa classe 1998. Nonostante i diretti interessati non abbiano proferito parola sull’argomento, la notizia circolata nelle ultime settimane relativa ad una crisi che avrebbe messo a rischio il rapporto tra i due, potrebbe far pensare che la separazione sia, inevitabilmente, già avvenuta. Ma ecco aprirsi la possibilità che costringerebbe Sinner ad una sfida a distanza con il nuotatore Thomas Ceccon; quest’ultimo, nonostante non siano arrivate conferme ufficiali, sarebbe interessato proprio alla Braccini.