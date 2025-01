“Fallimento miserabile”: Verstappen getta la spugna

L’annata di Max Verstappen si è chiusa con un altro titolo vinto e, nonostante le difficoltà, con un discreto vantaggio su Norris. L’olandese però non ne può più e non è riuscito a trattenere le parole al veleno.

Il campionato 2024 di Formula 1 si è chiuso praticamente nella prima metà dell’anno, considerando che Verstappen ha accumulato i punti necessari a distaccare i suoi rivali nei primi mesi di gara. Da giugno in poi la Red Bull ha vinto solamente due gare e come sempre in questi casi, tra piloti e costruttori, si è scatenata la bagarre sulle responsabilità da attribuire per l’evidente downgrade.

Dopo due mondiali costruttori vinti consecutivamente, la casa automobilistica austriaca ha dovuto cedere il primato alla McLaren, che ha raggiunto la Williams con 9 titoli, seguita da una Ferrari in ripresa. La rossa comanda stabilmente la classifica costruttori di sempre con 16 titoli, ma la Red Bull negli ultimi anni era sembrata irraggiungibile: nel 2024 però qualcosa è cambiato. Max Verstappen ha forti perplessità sul suo futuro, come dichiarato anche da suo padre in un’intervista di qualche giorno fa, dal momento che lui gareggia per vincere e non solo per partecipare. Le dichiarazioni del campione in carica fanno tremare la Red Bull e scagionano ampiamente il compagno di squadra Perez.

Verstappen gela la Red Bull: “La macchina non funzionava”

Verstappen ha fatto il possibile per migliorare la situazione per quanto riguardava la RB20 e le sue abilità, coadiuvate da una buona dose di fortuna, hanno evitato alla Red Bull un piazzamento ben peggiore nella classifica costruttori. Durante un’intervista a Sports Illustrated, l’olandese ha parlato senza peli sulla lingua ed ha evidenziato un fatto che è stato sotto gli occhi di tutti per metà stagione: “Il problema più grande è stato che la macchina non funzionava, era molto difficile da guidare. Anche per me è stato così“.

Il quattro volte campione ha poi voluto difendere il suo compagno di scuderia, “Checo” Perez: “Per noi, ovviamente, è stato un fallimento miserabile. Da un lato, è stato difficile per Checo e penso che non sia stata sempre colpa sua. Avevamo anche una macchina molto difficile in quel momento. Non voglio assolutamente criticarlo, e posso dire chiaramente che non è stata colpa sua se le cose sono andate male“. Secondo Verstappen la Red Bull avrebbe dovuto lavorare sulla vettura con largo anticipo, anziché rendersi schiava degli eventi e lasciare che la fiducia dei piloti venisse minata.