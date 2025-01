Inter, si ferma anche Correa: emergenza attacco per la finale di Supercoppa, tocca a Taremi

Dopo Marcus Thuram , si ferma anche Joaquin Correa: entrambi gli attaccanti sono rimasti fuori dall’allenamento odierno dei nerazzurri in vista della finale di domani contro il Milan. La squadra di Inzaghi ha svolto la rifinitura al centro d’allenamento dell’Al-Riyadh Club senza di loro: l’argentino, come riporta La Gazzetta dello Sport è lievemente affaticato oggi ed ha svolto soltanto terapie, con una seduta a parte. Entrambi, però, dovrebbero essere in panchina domani nel match.

Nella Stracittadina che vale il primo trofeo stagionale insomma, sarà emergenza in attacco per l’Inter, con Inzaghi che avrà scelte obbligate da fare. Molto probabile dunque che ad affiancare Lautaro Martinez sarà Taremi.

Le parole di Inzaghi sull’infortunio di Thuram

“Vediamo come andrà l’allenamento di Thuram oggi, cercherà di allenarsi ma quando torneremo avremo sei partite in diciotto giorni. Non prenderemo rischi e valuteremo”: così aveva parlato il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi in riferimento all’infortunio di Marcus Thuram. Se l’Inter rinuncerà probabilmente a Thuram, dall’altra parte il Diavolo è alle prese con lo stop di Leao: “Leao è un giocatore importante, vedremo domani sera chi sarà in campo”, ha detto in merito Inzaghi. Qualche defezione importante insomma, a rendere ancora più insidiosa per entrambe le compagini la preparazione di un impegno così delicato.