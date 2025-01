Milik ancora ko, che guaio per Thiago Motta. Juve, in avanti servono rinforzi

Ancora una volta Milik rimanda il suo rientro: l’attaccante polacco deve ancora riuscire a scendere in campo in questa stagione e sta vivendo un autentico calvario. Che sta pagando lui, ma che ovviamente sta pagando anche la Juventus: Thiago Motta da tempo sa di poter usare solamente Vlahovic nel reparto avanzato, che è chiamato a fare gli straordinari ed in assenza del quale il tecnico deve adattare giocatori fuori ruolo.

Giovanni Albanese dal suo account X ha spiegato: “Milik ha riportato dei DOMS muscolari per via dei carichi di lavoro svolti durante le ultime settimane di preparazione, di conseguenza il suo rientro slitta per un paio di settimane. Ma ora la Juventus è più convinta ad andare dritta sul calciomercato anche in attacco”.⁠

Infortunio Milik: Juve, e ora?

Lo stop di Milik, l’ennesimo, sembra un segnale troppo chiaro per la Juventus, dato che ora il mercato è aperto. Quali garanzie potrebbe dare l’attaccante da qui ai prossimi mesi, anche dopo il suo rientro e dopo diversi mesi fermo ai box? Sembra evidente insomma che dal mercato serva qualcosa per poter ovviare al problema e per rilanciare le quotazioni bianconere, qualunque sia il reale obiettivo da qui a giugno. Il primo nome che viene in mente è quello di Joshua Zirkzee, che Thiago conosce bene e che potrebbe fare decisamente il caso della Juve, qualora ce ne fossero le condizioni. Parola al mercato ed a Giuntoli.