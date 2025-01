Ribaltone in MotoGP: danno il Mondiale a Bagnaia

Il trionfo di Jorge Martin sembra essere già stato cancellato: è il pilota italiano il re della MotoGP

Perdere pur avendo vinto più di tutti. Pecco Bagnaia nel 2024 ha capito cosa vuol dire non dover gettare via neanche un punto.

Una lezione per il pilota piemontese che, dopo due titoli consecutivi, ha dovuto cedere lo scettro di re della MotoGP a Jorge Martin. Questo però è il passato perché per le moto è già tempo di proiettarsi al futuro e ad un 2025 che si preannuncia pirotecnico. Sulla griglia di partenza, infatti, ci saranno tanti cambiamenti, partendo proprio dal campione del mondo: niente più Ducati, ma un’Aprilia per provare a difendere il titolo.

Un titolo che, invece, la casa di Borgo Panigale vuole vincere ancora ed è per questo che ha scelto forse la miglior coppia sulla griglia di partenza: al fianco di Bagnaia è stato chiamato Marc Marquez, di ritorno in un team ufficiale dopo la parentesi alla Gresini. Proprio di Bagnaia e Marquez e di un duello che animerà il prossimo anno ha parlato Wayne Gardner, campione del mondo con la Honda 500 nel 1987.

Bagnaia meglio di Marquez e Martin: classifica già scritta in MotoGP

L’australiano, in alcune dichiarazioni riportate dalla ‘Gazzetta dello Sport’, ha voluto giocare in anteprima il mondiale e ha messo in cima alle sue preferenze Pecco Bagnaia.

È lui il grande favorito, nonostante l’arrivo di Marquez come compagno di squadra: “La Ducati ha scelto di togliere Marquez alla concorrenza – dice Gardner spiegando la scelta del team italiano -. Meglio lavorare con lui che averlo contro: è cresciuto molto nell’ultimo anno, ha più consistenza. Meglio non rischiare di averlo come rivale“.

Una scelta che però non cambia la prospettiva mondiale con Bagnaia favorito davanti a tutti: “Credo che Pecco vincerà il campionato perché è deluso e arrabbiato con se stesso per gli errori fatti nel 2024“. Errori, ma anche grandi vittorie: “Quando ha mantenuto la concentrazione al 100%, è risultato imbattibile“. Quindi tutto è nelle mani del pilota piemontese che può vincere il suo terzo titolo mondiale. Gardner ne è convinto e non vede in Marquez o Martin dei possibili avversari.

Toccherà però a Bagnaia evitare gli errori commessi lo scorso anno e fare punti anche nelle giornate dove non può vincere. Ne sono capitate anche nel 2024 e puntualmente il pilota Ducati ha finito per commettere sbagli che hanno poi inciso sulla classifica, regalando il titolo a Martin. Errori che Bagnaia non ha intenzione di ripetere: così il titolo non gli può sfuggire.