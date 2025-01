Roma, il derby per cambiare la stagione: la possibile formazione

Questa sera, alle ore 20.45, allo stadio Olimpico andrà in scena il derby della Capitale. Roma da una parte, Lazio dall’altra: chi vince dà un nuovo senso alla stagione. Se i biancocelesti potrebbero confermarsi come una delle sorprese di questo campionato, la formazione di Claudio Ranieri acquisirebbe nuove energie, un nuovo tipo di entusiasmo dopo una prima parte di stagione negativa.

Un estratto della conferenza di Ranieri

Cosa rappresenta per lei il derby?

“Rappresenta la stracittadina, tutto ciò che può pensare un tifoso, di qualunque squadra esso sia. E’ una partita che senti di più. In questo momento la classifica parla chiaro, loro stanno vivendo un momento eccezionale, hanno fatto un girone stratosferico, giocano con grande velocità e pochi tocchi. Parliamo di una squadra temibilissima. Ma il derby fa sempre storia a sé”.

Il derby è il derby: parola di Ranieri

In conferenza stampa, il tecnico romano ha sottolineato come in gare come queste servirà più di un elemento. Il derby è sempre una storia a sé, la gara più affascinante della Capitale: per questo motivo serviranno gli uomini migliori, le pedine più in forma per far sì che lo scacchiere giallorosso funzioni al meglio. Ranieri dovrebbe optare per un 3-5-2 con Svilar tra i pali, terzetto arretrato formato da Mancini, Hummels e Ndicka. Sugli esterni Saelemaekers e Angelino, in mezzo Kone, Paredes e Pisilli. Il tandem d’attacco è certo, ci saranno Dybala e Dovbyk.

Roma-Lazio, la probabile formazione dei giallorossi

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk.