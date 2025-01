Tre legni, un punto a testa: 0-0 fra Lecce e Genoa. Karlsson in campo, Balo no

Un palo per Nikola Krstovic nel primo tempo per il Lecce, due traverse per il Genoa (e nella stessa azione) colpite da Morten Thorsby e Andrea Pinamonti fra le fila del Grifone. Queste le occasioni più ghiotte del match fra i salentini ed i rossoblu, che alla fine non si fanno male e portano a casa un punto a testa nel match giocato alle 15 e valido per la diciannovesima giornata di Serie A.

Nella ripresa i ritmi sono stati decisamente più blandi, con Patrick Dorgu che ha avuto la palla del vantaggio, ma Leali è stato più bravo di lui a dire di no. Spazio nel finale anche per il nuovo acquisto Jesper Karlsson fra le fila del Lecce. Balotelli, dal lato opposto, è rimasto a guardare per tutti i novanta minuti.